Real-PSG : Jérôme Rothen démonte violemment Messi et Neymar

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa défaite 3-1 sur la pelouse du Real Madrid, le Paris Saint-Germain est encore devenu la risée de l’Europe. Le club de la capitale a également énervé ses fidèles admirateurs et même ses anciens pensionnaires. C’est le cas de Jérôme Rothen. Invité à donner son avis sur la prestation parisienne, l’ancien milieu de terrain s’en est pris violemment à Lionel Messi et à Neymar.

« Les responsables de cette défaite, c'est Neymar et Messi ! C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Quand Leonardo les recrute ces mecs-là et qu’il les met tout là haut, c’est les légendes du club. Ils sont payés pour ça. Je ne m'en prends pas à Verratti, à Danilo, à Paredes, à Mbappé. C'est le seul qui a été dangereux sur les deux matches. Je m'en prends aux deux autres, aux deux mercenaires ! Entre un qui est une fraude depuis qu’il est arrivé. J’ai honte de parler comme ça de Leo Messi, mais c’est la réalité. Le mec marche sur le terrain. On me dit qu’il a fait des efforts dans le replacement pour récupérer le ballon. Vous vous foutez de ma tronche ou quoi ? Il a fait des efforts de 10 mètres. L’autre (Neymar, ndlr) il a perdu tous ses ballons, je dis l’autre parce que ça m’énerve tellement de citer son nom. Depuis qu’il est là, c’est du foutage de gueule. C’est moins de 50% des matches au PSG. Et quand il est là, on va lui trouver des excuses. Messi, stop ! Neymar, stop ! Le problème il est là. C’est les grands joueurs qui te sortent la tête de l’eau », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.