JT Foot Mercato : la révolution continue à Liverpool

La grande révolution de Liverpool

Cet été est très agité sur les bords de la Mersey ! Plusieurs cadres de l’effectif sont partis, beaucoup du côté de l’Arabie saoudite ! Et c’est loin d’être terminé ! Luis Diaz est sur les tablettes de deux équipes de Saoudi Pro League… C’est une information de Record qui explique qu’un des deux clubs n’est autre qu’Al-Hilal. Le club saoudien serait prêt à envoyer pas moins de 50 M€ pour le faire venir, mais le quotidien portugais affirme qu’il y a peu de chances qu’il quitte Liverpool, vu qu’il est très apprécié par le coach Jürgen Klopp. Les Reds ont la cote dans le pays du Golfe puisque Al-Ittihad voudrait s’offrir Mohamed Salah en échange de 60 M€ ! Et l’Égyptien pourrait toucher un salaire de 180 M€ sur deux saisons… Mais son agent Ramy Abbas Issa a vite démenti l’information. « Si on avait envisagé de partir de Liverpool cette année, on n’aurait pas prolongé l’été dernier. Mohamed est toujours impliqué à Liverpool », a-t-il affirmé. Enfin, Thiago Alcantara est aussi associé à des rumeurs de départ ! Selon GiveMeSport, les dirigeants ne devraient pas s’opposer à un transfert si une proposition d’au moins 20 M€ arrivait sur la table des négociations… Le joueur est annoncé du côté de Fenerbahçe et Galatasaray. Côté arrivée, le nom de Roméo Lavia revient avec insistance. Selon nos informations, il ne manque plus qu’un accord avec Southampton pour clore le transfert de la pépite belge. L’opération devrait coûter environ 50 M€.

Le plan improbable du Barça pour rapatrier Neymar

En Catalogne, la possibilité d’un retour de Neymar à Barcelone fait grand bruit! Malgré le démenti du père du joueur, Sport explique que le Barça aurait un drôle de plan pour faire revenir le Brésilien. Le transfert de Neymar pourrait se faire par le biais d’un club intermédiaire… L’idée du club catalan est de laisser un club saoudien le recruter avant de se faire prêter Neymar pour une saison. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait utilisé ses rapports étroits avec l’influent agent Pini Zahavi pour mener à bien cette opération. Ce dernier serait donc en train de discuter de la faisabilité de la transaction avec l’Arabie saoudite. Dans le même, Laporta a prévu une réunion avec Xavi pour évoquer le cas du Brésilien et convaincre son entraîneur d’accepter son retour. Selon nos infos, les Saoudiens veulent envoyer une délégation afin de rencontrer le père du joueur pour négocier. Affaire à suivre.

Les officiels du jour

Nouveau défi pour Bafétimbi Gomis ! À 38 ans il va découvrir un nouveau championnat puisqu’il a signé au Kawasaki Frontale. Gomis débarque donc au Japon, où il a signé un contrat de 18 mois. Du côté de Lyon, une nouvelle recrue est arrivée hier soir, il s’agit de Ainsley Maitland-Niles. Il est arrivé libre de tout contrat et s’est engagé pour les 4 prochaines saisons avec les Gones ! Toujours en France, Dilane Bakwa et Junior Mwanga se sont bien engagés avec Strasbourg ! Les deux joueurs sont achetés aux Girondins de Bordeaux, en échange d’une somme d’environ 20 M€ et se sont engagés avec leur nouvelle équipe jusqu’en 2027. Newcastle s’est offert le latéral anglais de 20 ans Valentino Livramento. Il arrive en provenance de Southampton où il a été relégué et a signé pour 5 saisons avec les Mapgies, le transfert est estimé à plus de 40 M€… Tottenham aussi enregistre un renfort ce mardi ! Les Spurs ont déboursé pas moins de 50 M€ pour attirer le défenseur central de Wolfsbourg Micky van de Ven. Il est lié au club londonien jusqu’en 2029 et portera là-bas le numéro 37.