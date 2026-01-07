Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Angers : ça s’agite pour Jacques Ekomié

Par Sebastien Denis
1 min.
Jacques Ekomié en Ligue 1 avec le SCO d'Angers @Maxppp

Belle révélation de la première partie de saison en Ligue 1 avec le SCO (17 matches disputés), Jacques Ekomié a vu sa cote monter en flèche du côté d’Angers. Le profil du piston gauche de 22 ans, arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux durant l’été 2024, plaît beaucoup à l’étranger.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, les clubs turcs de Basaksehir et de Trabzonspor ont manifesté clairement leur intérêt. Le LOSC en France ainsi que l’Eintracht Francfort et Hambourg en Bundesliga ont pris quelques renseignements. Reste désormais à connaître la position du club angevin qui n’a pas forcément prévu de perdre l’un de ses maillons forts qui revient tout juste du Maroc où il a participé à l’intégralité des trois matches de poule du Gabon.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
Süper Lig
Hambourg
Angers
Basaksehir
Trabzon
Lille
Francfort
Jacques Ekomié

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Hambourg Logo Hambourg SV
Angers Logo Angers
Basaksehir Logo Basaksehir
Trabzon Logo Trabzonspor
Lille Logo Lille
Francfort Logo Eintracht Francfort
Jacques Ekomié Jacques Ekomié
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier