Angers : ça s’agite pour Jacques Ekomié

Belle révélation de la première partie de saison en Ligue 1 avec le SCO (17 matches disputés), Jacques Ekomié a vu sa cote monter en flèche du côté d’Angers. Le profil du piston gauche de 22 ans, arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux durant l’été 2024, plaît beaucoup à l’étranger.

Selon nos informations, les clubs turcs de Basaksehir et de Trabzonspor ont manifesté clairement leur intérêt. Le LOSC en France ainsi que l’Eintracht Francfort et Hambourg en Bundesliga ont pris quelques renseignements. Reste désormais à connaître la position du club angevin qui n’a pas forcément prévu de perdre l’un de ses maillons forts qui revient tout juste du Maroc où il a participé à l’intégralité des trois matches de poule du Gabon.