Un ancien buteur français rêve de voir Karim Benzema à MU

Il ne s’attendait sûrement pas à ce que son aventure dans le Golfe prenne une telle tournure. Arrivé en grande pompe après être rentré dans la légende du Real Madrid, Karim Benzema réalise des débuts mitigés sous les couleurs d’Al-Ittihad. Ayant pourtant des statistiques plus qu’intéressantes (12 buts et 5 passes décisives en 20 rencontres), le buteur de 36 ans est pointé du doigt pour être le leader d’une équipe à la dérive qui, malgré l’arrivée sur son banc de Marcelo Gallardo, galère toujours autant en championnat à une sixième place décevante.

Dans le Vieux Continent, l’attaquant formé à l’OL n’en reste pas moins une légende. Et alors que sa carrière n’est pas encore finie, certains fantasment sur un retour aux affaires en Europe. Parmi ceux-là, Louis Saha rêve de voir le Nueve revêtir la tunique de Manchester United : «Benzema changerait l’attaque de United, et c’est exactement ce dont ils ont besoin maintenant. Cela marquerait certainement des buts et garantirait également un meilleur jeu d’équipe. Pour l’instant ce n’est qu’un rêve, mais Karim est toujours très professionnel.» Mauvaise nouvelle pour l’ancien attaquant des Bleus et les fans des Red Devils : Karim Benzema ne quittera pas Djeddah cet hiver selon nos informations.