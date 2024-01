Le mercato estival de l’Olympique de Marseille était ambitieux, mais n’a pas donné le résultat escompté et Renan Lodi (25 ans) symbolise en partie ce début de saison raté. Le latéral gauche brésilien, arrivé avec une bonne réputation de ses années passées à l’Atlético de Madrid, n’a pas su confirmer avec les Olympiens malgré 23 apparitions (1 passe décisive). Pas rassurant défensivement et peu impactant offensivement, il n’a pas été catastrophique sans pour autant être à la hauteur de son statut.

Face à cela, l’Olympique de Marseille a laissé la porte ouverte à un départ de l’international brésilien (19 capes) si jamais une offre intéressante était mise sur la table. Approché dans un premier temps par Brentford, il a vu l’Arabie saoudite arriver dans la danse par l’intermédiaire d’Al-Hilal. L’actuel leader du championnat saoudien a soumis une offre supérieure à 20 millions d’euros et approchant même les 25 millions d’euros, ce qui a débouché à un accord.

Reversant 30% à l’Atlético de Madrid, l’Olympique de Marseille réalise une belle opération financière malgré tout. Il s’agit aussi d’un nouveau renfort de poids donc pour Al-Hilal qui va s’offrir un quatrième brésilien dans son effectif après Neymar, Malcom et Michael. Si on compte Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Yassine Bounou et Kalidou Koulibaly, Renan Lodi va devenir le neuvième joueur étranger dans l’effectif d’Al-Hilal. Un ajout intéressant pour Jorge Jesus à la quête du titre en championnat, mais aussi en AFC Champions League.

Dans une vidéo, le club saoudien a annoncé ce renfort tandis que l’Olympique de Marseille s’est fendu d’un communiqué : «le défenseur brésilien, Renan Lodi, portera désormais les couleurs d’Al Hilal en Arabie Saoudite. Arrivé durant l’été 2023 à Marseille, Renan Lodi quitte l’OM pour Al Hilal, club saoudien leader de la Saudi Pro League.»