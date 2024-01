Le PSG s’offre le très convoité Gabriel Moscardo et le prête dans la foulée

Un mercato hivernal à l’accent brésilien. En attendant d’éventuels autres renforts et après avoir officialisé l’arrivée du défenseur de 20 ans, Lucas Beraldo, en provenance de São Paulo, le Paris Saint-Germain peut se féliciter d’une nouvelle jeune recrue très prometteuse. Son nom ? Gabriel Moscardo. International espoir brésilien de 18 ans, notamment convoité par Chelsea, celui qui évoluait jusqu’alors sous les couleurs des Corinthians, son club formateur, rejoint donc les rangs parisiens. Cependant, il est prêté dans la foulée au Timão.

La suite après cette publicité

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison», précise dans cette optique le communiqué des Rouge et Bleu pour officialiser la nouvelle. Le PSG a donc finalement accepté de négocier dès cet hiver le transfert d’un joueur qui ne sera pas disponible pendant trois mois en raison d’une opération au pied gauche et qui débarquera en France en juillet prochain.

À lire

PSG : les premiers mots de Gabriel Moscardo

Un profil supplémentaire pour Luis Enrique !

Déterminées à l’idée de renforcer l’entrejeu francilien et après avoir réglé les derniers détails autour des droits économiques du joueur, les hautes sphères parisiennes mettent donc la main sur un profil technique, polyvalent et repéré par de nombreux cadors d’Europe. Droitier d’1m85, le natif de Taubaté s’est engagé 4 ans et demi avec le club de la capitale, qui a déboursé 22 millions d’euros dans l’opération (20 millions d’euros plus 2 de bonus). Auteur d’un but et d’une passe décisive en 37 matches toutes compétitions confondues depuis ses débuts professionnels chez les Corinthians, Moscardo va ainsi offrir une solution supplémentaire à Luis Enrique pour son milieu de terrain à partir de la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Aux côtés de l’étincelant Warren Zaïre-Emery, de Manuel Ugarte ou encore de Vitinha, le Brésilien de 18 ans, souvent comparé à Casemiro, aura ainsi l’opportunité de poursuivre sa progression. Méconnu du grand public, même pour les chercheurs de pépite, il est aujourd’hui décrit comme un numéro 6 impactant défensivement et avec une bonne maîtrise technique. Formé au sein de la même académie qu’un certain Marquinhos, capitaine parisien et désormais légende du club dans lequel il évolue depuis 10 ans, Moscardo aura bientôt l’occasion de se révéler aux yeux du monde entier.