OL - RCSA : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Strasbourg avec la volonté de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. A domicile, les Gones se présentent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts derrière Léo Dubois, Marcelo Guedes, Sinaly Diomandé et Maxwel Cornet. Lucas Paqueta, Thiago Mendes et Houssem Aouar se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi composent l'attaque.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg Alsace opte pour un 4-2-3-1 avec Eiji Kawashima comme dernier rempart derrière Anthony Caci, Stefan Mitrovic, Alexander Djiku et Lionel Carole. Jean-Eudes Aholou et Sanjin Prcic composent le double pivot. Seul en pointe, Habib Diallo est soutenu par Kevin Zohi, Adrien Thomasson et Majeed Waris.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi

Strasbourg : Kawashima - Caci, Mitrovic, Djiku, Carole - Aholou, Prcic - Zohi, Thomasson, Waris - Diallo