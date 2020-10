PL : les compositions de Chelsea - Crystal Palace

En ouverture de la 4e journée de Premier League, Chelsea accueille dans son antre de Stamford Bridge la formation de Crystal Palace, auteur d’un début de saison plus que réussi. 6e au coup d’envoi, les Eagles espèrent relancer la bonne série stoppée le week-end passé après une défaite sur leur pelouse contre Everton (1-2) pour cela, ils vont s'appuyer sur un duo d'attaque Ayew-Zaha avec les remuants Townsend et Eze dans les couloirs.

De leur côté, les Blues défaits en milieu de semaine à Tottenham en EFL Cup et tenus en échec le week-end dernier par West Bromwich Albion, n’ont pas d’autres choix que de l’emporter pour recoller au peloton de tête. Les deux entraîneurs ont annoncé leur composition, sans réelles surprises mais avec les premières d'Edouard Mendy et Ben Chilwell. On retrouve Thiago Silva en défense tandis que Timo Werner et Tammy Abraham sont associés en attaque.

Les compositions :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Silva, Zouma, Chilwell - Havertz, Kanté, Jorginho, Hudson-Odoi - Werner, Abraham

Crystal Palace : Guaita - Ward, Kouyaté, Sakho, Mitchell - Townsend, McArthur McCarthy, Eze - Ayew, Zaha