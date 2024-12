Bukayo Saka annonce son retour et le début de sa rééducation

Touché aux ischio-jambiers, mi-décembre, face à Crystal Palace, Bukayo Saka a dû être opéré et devrait manquer les deux prochains mois de compétition, au minimum. «La majorité des gens verront des obstacles, mais peu verront des opportunités. Ma rééducation a commencé et je reviendrai plus fort», a commenté l’international anglais (43 sélections, 12 buts) dans un post sur les réseaux sociaux, accompagné d’une photo de lui sur son lit d’hôpital.

De son côté, son entraîneur, Mikel Arteta, avait commenté après la rencontre face à Ipswich (1-0) : «Cela prendra plus de deux mois. Je ne sais pas exactement combien de temps encore. Cela dépendra de la façon dont le tissu commencera à cicatriser au cours de la première semaine et de sa mobilité. C’est très difficile à dire.»