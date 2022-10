Ballon d'Or 2022 : le bel hommage de Juninho à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Après avoir obtenu, hier soir, son premier ballon d'Or, en étant le cinquième français à le remporter (après Kopa, Platini, Papin et Zidane), Karim Benzema a reçu énormément de mots d'affection à travers le monde et par de grands noms du football. Parmi tous ceux-là, Juninho, son ancien coéquipier à Lyon, qui a vu "KB9" grandir et évoluer avant de partir pour le Real Madrid.

L'ancien lyonnais s'est exprimé auprès du Progrès : « Pour moi, c'est mérité, il a travaillé pour ça. C’est arrivé le moment de sa carrière de recevoir ce prix que très peu de joueurs ont reçu dans l’histoire du foot. Je suis content. C’était aussi un privilège de jouer à ses côtés quand il a démarré sa carrière. Karim c’est un buteur complet, il est capable de marquer en finesse, il est très intelligent, (...) Bravo Karim c’est mérité, les supporters lyonnais vont être très contents. »