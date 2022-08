L'OM creuse une piste inattendue à Manchester City

La suite après cette publicité

Après Jonathan Clauss, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Nuno Tavares, Luis Suarez, Jordan Veretout et surtout Alexis Sanchez, les supporters marseillais s'attendaient peut-être à voir leur équipe un peu moins active sur le marché des transferts. Mais cette année, alors que l'OM disputera donc la Ligue des champions, Pablo Longoria a bien l'intention de mettre à la disposition d'Igor Tudor un effectif compétitif.

Si la direction olympienne est pour le moment active concernant les arrivées, elle semble avoir beaucoup plus de mal à dégraisser son effectif et donc à vendre des joueurs. Pour le moment, Luis Henrique est le seul joueur à avoir fait sa valise. Mais un autre pourrait suivre rapidement. Décevant la saison dernière, Pol Lirola était sur la liste des indésirables comme nous vous le révélions il y a quelques mois. Ces derniers jours, le latéral droit espagnol se rapproche d'un départ pour Elche, ce qui pousse donc l'OM à lui trouver un remplaçant.

Un prêt concluant à Troyes

Et selon les informations de La Provence, Marseille a déjà ciblé son successeur sur le couloir droit. Il s'agit du jeune joueur de Manchester City, Issa Kaboré. La saison dernière, le latéral droit de 21 ans s'était illustré en Ligue 1 à Troyes, où il était prêté par les Cityzens. Et après une exercice réussi avec en prime une très belle performance à la CAN avec le Burkina Faso (demi-finale), Kaboré pourrait donc débarquer à l'OM.

Le quotidien local précise que le transfert est en bonne voie et que ce dossier pourrait être bouclé dès ce week-end. Pas d'indication cependant sur le détail de l'opération (transfert ou prêt). Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2025, Kaboré a déjà enchaîné deux prêts (Malines puis Troyes). Reste donc à savoir si le club mancunien souhaite s'en séparer ou s'il mise toujours sur lui pour l'avenir.