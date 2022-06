L'OM veut se débarrasser de Pol Lirola et Sead Kolasinac

Nous sommes qu'au début du mois de juin et le téléphone de Pablo Longoria est déjà en surchauffe. Il faut dire que le patron du club phocéen n'a pas le temps de prendre des vacances après une saison réussie avec une 1/2 finale de Conférence League et une place de dauphin en Ligue 1 qui a envoyé l'OM directement en Ligue des Champions. Si Longoria croule déjà sous les propositions de joueurs et a quelques noms en tête comme Julian Alvarez, le crack argentin de Manchester City, le boss du recrutement marseillais va devoir également s'occuper des départs.

La suite après cette publicité

C'est d'ailleurs une des missions données cet été par Frank McCourt à Longoria. Outre les épineux cas des retours de prêt Jordan Amavi, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic, le club champion d'Europe 93 a décidé de faire un peu de ménage dans son équipe. Deux joueurs sont particulièrement visés. Selon nos informations, il s'agit de Pol Lirola et de Sead Kolasinac. Les deux joueurs, qui disposent d'un très confortable salaire sur la Canebière, n'ont clairement pas réussi leur saison pour des raisons bien différentes.

Lirola et Kolasinac poussés vers la sortie !

Le premier a été acheté définitivement par Marseille à la suite d'un prêt particulièrement réussi la saison passée. Après avoir bataillé tout l'été pour acquérir définitivement le joueur, c'est la déception. Incapable de réitérer ses performances de ses premiers mois marseillais, le latéral droit espagnol, que Sampaoli a essayé à plusieurs postes y compris en milieu gauche, n'y arrive pas. Certaines voix en coulisse évoquent son manque d'implication ou encore un certain laisser-aller depuis sa signature définitive. Reste désormais à lui trouver une belle porte de sortie, lui qui avait notamment refusé l'Atalanta pour signer à l'OM l'été dernier.

Pour le second, la greffe n'a jamais vraiment prise entre l'ancien joueur d'Arsenal et l'OM. Arrivé à court de forme à Marseille cet hiver alors qu'il n'avait quasiment pas joué avec le club londonien, l'international bosnien de 28 ans n'a été titularisé que 6 fois depuis son arrivée par un Jorge Sampaoli pas vraiment convaincu par les qualités et le profil du joueur. Le technicien argentin, qui aurait préféré récupérer son compatriote Nicolas Tagliafico, n'est pas un grand fan du joueur et a fait savoir en interne et au joueur qu'il n'aurait pas plus de temps de jeu la saison prochaine. À la vue du salaire du joueur et d'une fin de contrat en juin 2023, l'OM va tout faire pour s'en séparer cet été et tenter un coup à gauche comme Marcelo par exemple...