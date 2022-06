Manchester City : Julian Alvarez plait beaucoup à Pablo Longoria et à l'OM !

La suite après cette publicité

Pep Guardiola a été gâté. Le mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes que le tacticien catalan sait déjà qu'il pourra compter sur deux nouvelles têtes à la reprise. La première n'est autre qu'Erling Haaland, alors que les Citizens ont notamment battu le Real Madrid dans la course pour le buteur norvégien. L'autre, qui avait été bouclée plus tôt dans la saison, c'est Julian Alvarez, le prodige de River Plate. Celui qui a inscrit six buts dans un même match face à l'Alianza Lima il y a une semaine en Libertadores est considéré comme un renfort de poids pour le champion d'Angleterre en titre, qu'il rejoindra début juillet.

Là aussi, les Skyblues ont grillé bon nombre d'autres grosses écuries européennes. Seulement, dans ce contexte ultra-concurrentiel, difficile pour un joueur de 22 ans tout juste débarqué d'Amérique de se faire une place, surtout dans un championnat comme la Premier League. Certains outre-Manche se posaient la question : que faire avec lui une fois qu'il arrivera en terres anglaises en juillet ? Un prêt dans un club un peu moins huppé pourrait-il être la solution pour qu'il profite d'un temps de jeu important et ne risque pas de freiner sa progression ?

L'OM chaud pour un prêt

Une chose est sûre, ça va bouger dans le bureau de Ferran Soriano et Txiki Begiristain, les deux hommes forts de la direction de Manchester City. Fin mai, le premier avait déjà confirmé que des clubs étaient intéressés pour un prêt : « on a eu plein d'offres pour Julian Alvarez, mais il ne va pas partir. Il va faire la présaison avec nous et je pense qu'il va rester ». Selon nos informations, l'Olympique de Marseille aimerait bien se faire prêter l'international argentin. En quête de renforts, l'écurie présidée par Pablo Longoria voudrait offrir le joyau de l'Albiceleste à son entraîneur, Jorge Sampaoli.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'un intérêt et aucune offre n'a été formulée. On peut imaginer que Pep Guardiola aura aussi son mot à dire et que les prestations de l'Argentin pendant les séances d'entraînement et les amicaux de l'été (ndlr: le joueur doit terminer son prêt à River Plate le 7 juillet prochain et débarquer dans la foulée à Manchester) dicteront la suite des évènements. Une année en Ligue 1, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions, pourrait être une option très séduisante pour toutes les parties.

Un crack argentin très doué techniquement

Très à l'aise dans un rôle de deuxième pointe mais aussi capable de jouer seul devant, c'est un joueur très doué techniquement, et qui est un danger permanent pour les défenses, en plus d'avoir d'excellentes qualités de finisseur. Il apporterait aussi un certain caractère et du culot à l'attaque phocéenne, qui en manque parfois un peu. Vous l'aurez compris, l'Olympique de Marseille vise du très beau monde pour son retour en Ligue des Champions...