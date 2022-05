Julian Alvarez flambe avec River Plate et pose un sacré casse-tête à Manchester City

La suite après cette publicité

«Manchester City a finalisé la signature de Julian Alvarez de River Plate. L'attaquant de 22 ans, qui a déjà cinq sélections internationales avec l'Argentine, a paraphé un contrat de cinq ans et demi» annonçait fièrement Manchester City l'hiver dernier. Voulant préparer doucement l'avenir et renforcer un secteur offensif où seul Gabriel Jesus est un pur numéro neuf, les Sky Blues n'ont pas hésité à dégainer le chéquier avec une offre estimée à 21 millions d'euros pour Julian Alvarez (22 ans). Resté à River Plate en prêt jusqu'à la fin de la saison, il pourrait porter le maillot des Millionaros au moins jusqu'à décembre prochain pour continuer l'aventure continentale en Copa Libertadores. Un choix compréhensible d'autant plus que Manchester City vient de miser sur un talent générationnel avec le recrutement d'Erling Braut Haaland.

Plus ou moins bloqué par l'arrivée du Norvégien cet été, Julian Alvarez peut légitimement se poser des questions sur son avenir du côté de Manchester City où il partira au moins avec un train de retard. Néanmoins, les pensées de l'international argentin (7 capes, 1 but) ne sont pas encore tournées vers l'Angleterre puisqu'il réalise un exercice plein avec River Plate. Affichant 24 buts et 15 offrandes en 46 matches la saison dernière, le vainqueur de la Copa América en 2021 est reparti sur de bonnes bases avec 8 réalisations et 4 passes décsivient en 15 rencontres. Clef dans les résultats de son équipe, il porte les Millionaros à la deuxième place du championnat, à un point du Racing Club, tandis qu'en Copa Libertadores, son équipe est en tête de son groupe et se dirige vers une qualification facile pour les huitièmes de finale.

Vers une cohabitation avec Erling Braut Haaland ?

Actuellement sur de hauts standards, il est partagé entre le fait d'aller directement à Manchester City ou de continuer d'écrire son histoire avec River Plate, lui qui compte dans son palmarès la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 ou encore le championnat 2021. Récemment, le média argentin Olé se montrait rassurant sur une possible compatibilité entre Erling Braut Haaland et Julian Alvarez et que la venue du premier ne serait pas forcément un frein au second. D'ailleurs, Marcelo Gallardo était rassurant sur le rôle de son joueur peu après sa signature chez les Cityzens lors d'un entretien pour TNT en février dernier : «aujourd'hui, c'est un attaquant qui est fonctionnel pour notre équipe, mais il peut aussi se créer ses propres buts. C'est pourquoi c'est un joueur si intéressant pour nous et pour le monde tellement que Manchester City l'a maintenant.» Un profil en totale adéquation avec les autres joueurs offensifs des Sky Blues, qui laisse entrevoir une bonne acclimatation.

De plus, l'avenir de Gabriel Jesus est incertain puisqu'il est évoqué à l'Atlético de Madrid et à Arsenal. Dernièrement, la tendance est à une rupture du prêt et une arrivée de Julian Alvarez à Manchester City après les huitièmes de finales de Copa Libertadores, qui se dérouleront entre le 28 juin et le 7 juillet. Cela lui permettrait de directement rejoindre la préparation des Sky Blues avec un rythme dans les jambes. De bon augure pour se familiariser avec l'effectif de Pep Guardiola et prouver qu'il peut apporter sa patte dans l'effectif. Le risque est néanmoins grand pour le joueur qui se mettrait en danger à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar en rejoignant Manchester City alors qu'il pourrait tranquillement maintenir son rythme à River Plate. Disposant de deux des plus prometteurs attaquants sur le circuit, Manchester City s'offre donc un casse-tête dans le cas de Julian Alvarez. À Pep Guardiola de trouver le meilleur moyen de le résoudre.