Bayern Munich : Manuel Neuer devient la risée de toute l’Allemagne

Pour la cinquième saison consécutive, le Bayern Munich ne participera pas à la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin en 2025. Lors des huitièmes de finale contre le Bayer Leverkusen, les troupes de Vincent Kompany ont chuté sur la plus petite des marges (1-0), après un but inscrit par Nathan Tella à la 69e minute. Mais un autre point fait couler beaucoup d’encre ce mercredi matin en Bavière : le carton rouge précoce reçu par Manuel Neuer à la 17e minute. Le gardien du Bayern a dû abandonner prématurément son équipe et ainsi laisser les Bavarois en infériorité numérique pendant une grande majorité de la rencontre face aux champions d’Allemagne en titre. Pour rappel, les Bavarois avaient dû encaisser une élimination humiliante l’année dernière contre Saarbrücken (troisième division). En 2022, Fribourg a sorti l’ogre bavarois, après une main dans la surface à la 90e de Musiala. Sans oublier la gifle infligée par le Borussia Mönchengladbach en 2021 et l’élimination aux tirs au but contre Holstein Kiel en 2020.

La suite après cette publicité

Pourtant, malgré l’élimination qui va encore une fois priver le Bayern d’une belle épopée en coupe nationale, l’entraîneur Vincent Kompany veut retenir du positif de cette prestation générale compte tenu du scénario défavorable. « C’était un match où nous devions peut-être marquer un but sur nos moments forts. L’équipe a bien joué, mais c’est dommage, car nous sommes éliminés maintenant et vous ne pouvez pas faire marche-arrière. Mais la façon dont l’équipe vit, nous pensons que nous pouvons jouer beaucoup de matchs. Je n’ai pas remporté de titre cette année, mais nous gagnerons beaucoup plus de titres à l’avenir si les choses continuent ainsi. Nous devons mettre cela de côté et nous battre à nouveau à partir de demain pour gagner les prochains matchs », a-t-il expliqué quelques minutes après le coup de sifflet final. Mais c’est bien la nouvelle grosse erreur de Manuel Neuer qui fait les gros titres en Allemagne.

Une expulsion qui gâche tout !

À la 17e minute, le gardien allemand s’est complètement raté dans sa sortie après un long ballon et a violemment percuté Frimpong venu en face à face. L’arbitre Osmers n’a pas hésité une seconde et a sorti un carton rouge. « Cela nous a fait mal et je suis désolé. Je l’ai vu arriver. Je voulais stopper l’action en avant. Je n’ai pas touché le ballon et il était là. Je n’ai pas créé de situation active. Mais comme je n’ai pas touché le ballon, l’arbitre a décidé de siffler et de me donner un carton rouge. Cela a été décisif dans le match. Nous en avons souffert et je suis désolé. Je me suis excusé auprès de l’équipe. J’espérais encore un petit hors-jeu dans cette situation. Je ne peux plus le changer. C’était une erreur et je dois l’accepter, je n’ai pas d’autre choix. C’est dur. Malheureusement, je suis sorti trop tard sur une situation dans laquelle j’essayais d’aider. Après le carton rouge, c’était très dur pour l’équipe en infériorité numérique, mais ils ont vraiment tout essayé », a expliqué le gardien allemand. Pour le champion du monde 2014, il s’agit de la première expulsion lors de son 866e match professionnel. En réponse, l’entraîneur Vincent Kompany fait sortir l’ailier Leroy Sané du terrain pour faire rentrer dans les cages Daniel Peretz (24 ans), l’actuel numéro 3.

La suite après cette publicité

Mais les contre-performances de Manuel Neuer commencent à s’accumuler cette saison. Il est le responsable des trois seules défaites de son équipe cette saison. Il avait déjà réalisé plusieurs grosses erreurs individuelles contre le FC Barcelone, mais aussi face à Aston Villa en Ligue des Champions. « Ce n’est pas vraiment une action où j’essaie de lui faire du mal. Mais le problème, c’est que je ne touche pas le ballon non plus. C’est là le problème. Il court ensuite vers moi et j’essaie de le stopper. Mais comme je ne frappe pas la balle, ça me va finalement. Si je suis honnête, j’espérais qu’il pourrait s’agir d’une situation de hors-jeu. Mais au final, vous êtes impuissant et vous devez accepter ce qui est décidé », a-t-il conclu sur son erreur contre le Bayer Leverkusen. S’il est considéré à juste titre comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire, Manuel Neuer peine à se montrer de nouveau régulier, solide et constant. À 38 ans, l’heure est peut-être arrivée de se séparer avec le sourire en gardant l’esprit rempli de souvenirs marqués par 11 Bundesliga, 5 coupes, 6 Supercoupes ainsi que 2 Ligues des champions.