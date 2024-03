Chelsea a trouvé le remplaçant de Mauricio Pochettino

Des milliards investis, un coach de renommée internationale, des joueurs de classe mondiale et des résultats en dents de scie… Voici la triste réalité de Chelsea depuis plusieurs mois désormais. Aujourd’hui relégués à la onzième place de Premier League - à 28 points du leader, Arsenal - les Blues, qui accueillent Newcastle ce lundi dans le cadre de la 28e journée, ne s’en sortent pas. Une dynamique sportive inquiétante poussant logiquement la direction londonienne à envisager quelques ajustements. Loin d’être indiscutable depuis son arrivée, Mauricio Pochettino pourrait ainsi rapidement faire les frais du nouveau projet souhaité par les Blues…

Selon le quotidien AS, Chelsea aurait d’ailleurs entamé des démarches pour remplacer l’ancien technicien du Paris Saint-Germain. Séduit par son travail du côté de Gérone, véritable sensation en Liga depuis le début de l’exercice 2023-2024, le board des Blues souhaiterait enrôler un certain Míchel, l’architecte à la tête des Blanquivermells. Dans cette optique, le quotidien espagnol précise que le club anglais s’est même rendu en Espagne pour faire part de son intérêt à le signer la saison prochaine. Selon des sources proches de l’opération, les dirigeants de Stamford Bridge ont même formulé une première «offre importante» au pensionnaire de Montilivi.

Míchel veut rester !

Méfiance toutefois car le média détenu par le groupe Prisa et édité par Alfredo Relaño précise également que cette proposition serait intervenue avant que le technicien n’annonce sa volonté de rester sur le banc de Gérone la saison prochaine. «Je suis sûr que je vais rester ici», avait en effet assuré l’intéressé au micro de DAZN après la victoire (3-0) de son équipe contre le Rayo Vallecano, le 26 février dernier. Outre cette volonté affichée par Míchel, Chelsea devra également convaincre un technicien très largement convoité. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Madrilène de 48 ans est, à ce titre, régulièrement annoncé sur les bancs du Barça ou encore Manchester City. Un succès légitime au regard de son travail réalisé en Catalogne. Arrivé à l’été 2021, l’ancien manager du SD Huesca avait d’abord mené l’équipe catalane en première division avant de maintenir ses troupes dans l’élite. Sur sa lancée, Michel lutte aujourd’hui pour le titre en Liga.

La donne est simple : à trois mois de la fin de saison, Gérone est dauphin du Real Madrid avec 62 unités, soit sept de moins que les Merengues. Fort d’un jeu léché et d’un collectif séduisant, week-end après week-end, les différents observateurs, le coach de 48 ans, récemment prolongé par le conseil d’administration du GFC, s’est logiquement attiré les convoitises de nombreux cadors européens. Une bataille acharnée où Chelsea semble donc bien décidé à tirer son épingle du jeu. Interrogé, de son côté, sur les difficultés actuelles du club, Mauricio Pochettino a quant à lui assuré qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’entraîneur… «Si vous voulez nous juger en analysant la situation et en la comparant au passé de Chelsea, il est certain que personne ne réussira. C’est un nouveau Chelsea maintenant. Les fans ne vont pas aimer un autre entraîneur plus que moi. C’est un nouveau projet, les gens doivent le comprendre». Espérons, pour lui, que le board londonien le comprenne aussi…