Serie A : Bologne met la pression sur la Juve, Côme cale contre Empoli

En déplacement du côté de Venise, Bologne est allé chercher un succès important en vue d’une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Avec cette victoire 1-0 grâce à un but d’Orsolini (49e), les Rossoblu confirment leur 4e place et prennent 4 points d’avance sur la Juventus, qui reçoit le Genoa à partir de 18h. La pression sera sur les épaules de la Vieille Dame.

Dans le même temps, Côme a concédé le nul à domicile face à Empoli (1-1). Malgré les présences de Da Cunha et Caqueret dans le onze de départ, les hommes de Cesc Fabregas n’ont pas réussi à maintenir leur avance et ce but de Douvikas (61e). Les Azzurri sont revenus au forceps grâce à Kouamé (74e) et prennent un point important, eux qui occupent la 18e place de Serie A.