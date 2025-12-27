Liverpool : Florian Wirtz fait enfin taire tout le monde !

En crise depuis plusieurs semaines, Liverpool respire enfin. Il y a encore deux semaines, les Reds étaient à la 10e place de Premier League et étaient au plus mal après une série de mauvais résultats, dont une triste défaite contre Nottingham Forest (0-3), puis une humiliation contre le PSV Eindhoven, en Ligue des Champions (1-4). Depuis, malgré deux nuls concédés contre Leeds United et Sunderland, les hommes d’Arne Slot affichent un bien meilleur visage et un homme semble enfin avoir été trouvé : Florian Wirtz.

L’Angleterre encense enfin Florian Wirtz

En grande difficulté depuis son arrivée l’été dernier pour près de 135 millions d’euros, bonus compris, l’international allemand a même été sur le banc à plusieurs reprises et parfois conspué par le public d’Anfield Road. Mais depuis son retour de blessure fin novembre, le milieu offensif de 22 ans a enfin retrouvé un meilleur état d’esprit et cela se confirme depuis maintenant trois rencontres de suite. Déjà intéressant lors de la victoire contre Brighton, il s’est offert sa première passe décisive de la saison, en Premier League, contre Tottenham la semaine dernière (2-1).

Et ce samedi, l’ex-offensif du Bayer Leverkusen a signé ce que l’on appelle son premier "match-référence" sous ses nouvelles couleurs. En pleine montée en puissance, la recrue estivale de 22 ans a enfin débloqué son compteur de buts contre Wolverhampton ce samedi (2-1), sur un joli service du Français Hugo Ekitike. «La prestation de l’Allemand — pleine d’audace, de passes intelligentes et désormais d’efficacité — a confirmé un talent de plus en plus adapté aux exigences du football anglais», confirmait le Times, saluant une influence grandissante sur le niveau de jeu des Reds, notamment en l’absence de Salah et Isak.

Arne Slot très heureux

Après la rencontre, l’Allemand a assuré qu’il avait confiance en lui pour enfin débloquer son compteur : «j’étais convaincu que je marquerais un jour. Je voulais commencer plus tôt à marquer et à faire des passes décisives, mais ça s’est passé comme ça et je dois l’accepter. Je savais juste que ça viendrait et j’essayais de continuer comme ça. Nous avons joué une excellente première mi-temps. Nous avons perdu le fil du match, puis nous sommes revenus au score», avait-il assuré après la rencontre, lui qui a pu quitter la pelouse sous une standing ovation d’Anfield Road après avoir permis aux Reds d’enchaîner un quatrième succès de suite et de remonter au quatrième rang de Premier League.

Une rencontre dans laquelle Florian Wirtz a enfin brillé, au-delà de son but. «L’équipe a vu tout ce qu’il a déjà accompli pour nous, en créant des occasions et en étant si proche du but. Dans le monde du football, tout le monde sait ce qui se dit à son sujet. Il continuera et marquera bien plus qu’un seul but pour nous. Je pense que Florian a fait plus que simplement marquer aujourd’hui», a reconnu Arne Slot. Mais malgré cette belle prestation face à une lanterne rouge en détresse, l’international allemand va maintenant devoir confirmer et montrer que son recrutement fera la différence sur la deuxième partie de saison.