Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Premier League : Arsenal récupère son trône, Liverpool grimpe dans le top 4

Alors que Manchester City a mis la pression un peu plus tôt dans la journée avec une victoire à Nottingham Forest (1-2), Arsenal n’a pas tremblé et s’est imposé contre Brighton à domicile (2-1). Sur son terrain, Liverpool a enfoncé Wolverhampton (2-1) grâce à un but de Wirtz et se replace dans le top 4 en Premier League.

Par Chemssdine Belgacem
4 min.
Arsenal @Maxppp
terminé - 16:00 Burnley 0 Everton 0
terminé - 16:00 Arsenal 2 Brighton 1
terminé - 16:00 Brentford 4 Bournemouth 1
terminé - 16:00 West Ham 0 Fulham 1
terminé - 16:00 Liverpool 2 Wolverhampton 1

Ce samedi, la Premier League se devait de nous apporter de nombreux enseignements dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Malgré l’absence d’un Boxing Day ce vendredi, le traditionnel multiplex du samedi avait lieu à 16h. Et après le succès de City sur la pelouse de Nottingham Forest un peu plus tôt dans l’après-midi, Arsenal n’avait pas le droit à l’erreur contre Brighton. Avec pour objectif de récupérer son trône de leader, les Gunners ont rapidement pris le dessus sur leurs adversaires. Confisquant le ballon aux Seagulls, les Londoniens ont ouvert le score dès la 14e minute de jeu grâce à Martin Odegaard (1-0, 14e).

La suite après cette publicité
Arsenal 2 14' M. Ødegaard 52' (csc) G. Rutter Brighton 1 64' D. Gómez terminé Logo Canal + Sport 360

Face à un Brighton inoffensif et qui n’a pas tiré au but une seule fois en première période, Arsenal a encore accéléré au retour des vestiaires. Et le but du break est venu d’un corner, comme souvent avec le club londonien, avec un Georginio Rutter qui n’a pas maîtrisé sa tête au premier poteau et a trompé son propre gardien au lieu de dégager (2-0, 52e). Bien plus menaçants qu’en seconde période, les visiteurs ont réussi à réduire l’écart au tableau d’affichage grâce au but de Diego Gomez à bout portant (2-1, 64e). Pourtant dominateurs, les hommes de Mikel Arteta se sont mis à douter et ont réussi à conserver la victoire grâce aux parades précieuses de David Raya (77e). Avec cette victoire, Arsenal récupère la première place au classement.

Wirtz marque enfin avec Liverpool, Brentford égratigne Bournemouth

Dans le même temps, Liverpool voulait enchaîner avec une troisième victoire de rang en championnat. Face à la lanterne rouge Wolverhampton à domicile, les Reds n’avaient pas une mission très ardue. Pourtant, les hommes d’Arne Slot ont mis du temps à concrétiser leur domination. Finalement, en deux minutes, Ryan Gravenberch puis Florian Wirtz, pour son premier but de la saison depuis son transfert cet été, ont permis aux Reds de rentrer à la mi-temps avec deux buts d’avance. Au retour des vestiaires, les Wolves se sont montrés plus incisifs et ont réussi à marquer dès le retour des vestiaires grâce à Bueno (2-1, 51e). Malgré cela, le score n’a plus évolué malgré un ultime baroud d’honneur des visiteurs qui ont poussé face à un Liverpool de plus en plus poussif au fil des minutes. Avec ce succès, les Reds reviennent à la quatrième place et mettent la pression sur Aston Villa et Chelsea.

La suite après cette publicité

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 42 18 +22 13 3 2 33 11
2 Logo Man City Man City 40 18 +26 13 1 4 43 17
3 Logo Aston Villa Aston Villa 36 18 +8 11 3 4 27 19
4 Logo Chelsea Chelsea 32 18 +13 9 5 4 30 17
5 Logo Liverpool Liverpool 32 18 +4 10 2 6 30 26
6 Logo Man United Man United 29 18 +4 8 5 5 32 28
7 Logo Sunderland Sunderland 27 17 +2 7 6 4 19 17
8 Logo Brentford Brentford 26 18 +2 8 2 8 28 26
Voir le classement complet

Dans le même temps, Liverpool voulait enchaîner avec une troisième victoire de rang en championnat. Face à la lanterne rouge Wolverhampton à domicile, les Reds n’avaient pas une mission très ardue. Pourtant, les hommes d’Arne Slot ont mis du temps à concrétiser leur domination. Finalement, en deux minutes, Ryan Gravenberch puis Florian Wirtz, pour son premier but de la saison depuis son transfert cet été, ont permis aux Reds de rentrer à la mi-temps avec deux buts d’avance. Au retour des vestiaires, les Wolves se sont montrés plus incisifs et ont réussi à marquer dès le retour des vestiaires grâce à Bueno (2-1, 51e). Malgré cela, le score n’a plus évolué malgré un ultime baroud d’honneur des visiteurs qui ont poussé face à un Liverpool de plus en plus poussif au fil des minutes. Avec ce succès, les Reds reviennent à la quatrième place et mettent la pression sur Aston Villa et Chelsea.

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 42 18 +22 13 3 2 33 11
2 Logo Man City Man City 40 18 +26 13 1 4 43 17
3 Logo Aston Villa Aston Villa 36 18 +8 11 3 4 27 19
4 Logo Chelsea Chelsea 32 18 +13 9 5 4 30 17
5 Logo Liverpool Liverpool 32 18 +4 10 2 6 30 26
6 Logo Man United Man United 29 18 +4 8 5 5 32 28
7 Logo Sunderland Sunderland 27 17 +2 7 6 4 19 17
8 Logo Brentford Brentford 26 18 +2 8 2 8 28 26
Voir le classement complet

Dans les autres rencontres du multiplex, Brentford a réalisé une masterclass face à Bournemouth. Etouffant son adversaire, le club londonien a inscrit deux buts en première période. Au retour des vestiaires, Kevin Schade s’est offert un doublé pour corser l’addition (3-0, 51e). La réduction de l’écart des Cherries signée Antoine Semenyo à la 75e minute de jeu n’a pas suffi pour relancer Bournemouth qui n’a plus gagné en championnat depuis le 26 octobre. Brentford a même marqué un nouveau but en fin de match avec le triplé de Kevin Schade (4-1, 90+6e). Brentford grimpe à la 8e place. Dans un duel de Londres, Fulham s’est imposé à West Ham en fin de match grâce à Raul Jiménez (0-1, 85e). Enfin, Burnley et Everton se sont quittés sur un score vierge (0-0).

La suite après cette publicité

Les résultats de 16h :

Arsenal 2-1 Brighton : Odegaard (14e), Rutter (52e, c.s.c) / Gomez (64e)

Burnley 0-0 Everton

West Ham 0-1 Fulham : Jimenez (85e)

Brentford 4-1 Bournemouth : Schade (7e, 51e, 90+6e), Petrovic (c.s.c, 39e) / Semenyo (75e)

La suite après cette publicité

Liverpool 2-1 Wolverhampton : Gravenberch (41e), Wirtz (42e) / Bueno (51e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Brighton
Burnley
Everton
West Ham
Fulham
Brentford
Bournemouth
Liverpool
Wolverhampton

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Brighton Logo Brighton
Burnley Logo Burnley
Everton Logo Everton
West Ham Logo West Ham
Fulham Logo Fulham
Brentford Logo Brentford
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Liverpool Logo Liverpool FC
Wolverhampton Logo Wolverhampton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier