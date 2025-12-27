Premier League : Arsenal récupère son trône, Liverpool grimpe dans le top 4

Ce samedi, la Premier League se devait de nous apporter de nombreux enseignements dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Malgré l’absence d’un Boxing Day ce vendredi, le traditionnel multiplex du samedi avait lieu à 16h. Et après le succès de City sur la pelouse de Nottingham Forest un peu plus tôt dans l’après-midi, Arsenal n’avait pas le droit à l’erreur contre Brighton. Avec pour objectif de récupérer son trône de leader, les Gunners ont rapidement pris le dessus sur leurs adversaires. Confisquant le ballon aux Seagulls, les Londoniens ont ouvert le score dès la 14e minute de jeu grâce à Martin Odegaard (1-0, 14e).

Face à un Brighton inoffensif et qui n’a pas tiré au but une seule fois en première période, Arsenal a encore accéléré au retour des vestiaires. Et le but du break est venu d’un corner, comme souvent avec le club londonien, avec un Georginio Rutter qui n’a pas maîtrisé sa tête au premier poteau et a trompé son propre gardien au lieu de dégager (2-0, 52e). Bien plus menaçants qu’en seconde période, les visiteurs ont réussi à réduire l’écart au tableau d’affichage grâce au but de Diego Gomez à bout portant (2-1, 64e). Pourtant dominateurs, les hommes de Mikel Arteta se sont mis à douter et ont réussi à conserver la victoire grâce aux parades précieuses de David Raya (77e). Avec cette victoire, Arsenal récupère la première place au classement.

Wirtz marque enfin avec Liverpool, Brentford égratigne Bournemouth

Dans le même temps, Liverpool voulait enchaîner avec une troisième victoire de rang en championnat. Face à la lanterne rouge Wolverhampton à domicile, les Reds n’avaient pas une mission très ardue. Pourtant, les hommes d’Arne Slot ont mis du temps à concrétiser leur domination. Finalement, en deux minutes, Ryan Gravenberch puis Florian Wirtz, pour son premier but de la saison depuis son transfert cet été, ont permis aux Reds de rentrer à la mi-temps avec deux buts d’avance. Au retour des vestiaires, les Wolves se sont montrés plus incisifs et ont réussi à marquer dès le retour des vestiaires grâce à Bueno (2-1, 51e). Malgré cela, le score n’a plus évolué malgré un ultime baroud d’honneur des visiteurs qui ont poussé face à un Liverpool de plus en plus poussif au fil des minutes. Avec ce succès, les Reds reviennent à la quatrième place et mettent la pression sur Aston Villa et Chelsea.

Dans les autres rencontres du multiplex, Brentford a réalisé une masterclass face à Bournemouth. Etouffant son adversaire, le club londonien a inscrit deux buts en première période. Au retour des vestiaires, Kevin Schade s’est offert un doublé pour corser l’addition (3-0, 51e). La réduction de l’écart des Cherries signée Antoine Semenyo à la 75e minute de jeu n’a pas suffi pour relancer Bournemouth qui n’a plus gagné en championnat depuis le 26 octobre. Brentford a même marqué un nouveau but en fin de match avec le triplé de Kevin Schade (4-1, 90+6e). Brentford grimpe à la 8e place. Dans un duel de Londres, Fulham s’est imposé à West Ham en fin de match grâce à Raul Jiménez (0-1, 85e). Enfin, Burnley et Everton se sont quittés sur un score vierge (0-0).

Les résultats de 16h :

Arsenal 2-1 Brighton : Odegaard (14e), Rutter (52e, c.s.c) / Gomez (64e)

Burnley 0-0 Everton

West Ham 0-1 Fulham : Jimenez (85e)

Brentford 4-1 Bournemouth : Schade (7e, 51e, 90+6e), Petrovic (c.s.c, 39e) / Semenyo (75e)

Liverpool 2-1 Wolverhampton : Gravenberch (41e), Wirtz (42e) / Bueno (51e)