Le dossier Neymar à Manchester United affole l’Angleterre, le vibrant hommage de l’Espagne à Vinicius Jr

L’Angleterre veut voir Neymar à MU

En Angleterre, une phrase a mis le feu aux poudres hier ! Erik ten Hag a lâché une mystérieuse phrase en conférence de presse sur un potentiel transfert de Neymar à Manchester United. «Quand nous aurons des informations, nous vous le dirons», a-t-il expliqué. Il n’en fallait pas plus pour que la presse anglaise s’enflamme à l’image du Daily Star qui fait dans le jeu de mot avec le nom du Brésilien et placarde : «Ne jamais dire jamais.» Ten Hag alimente la rumeur d’un deal avec Paris pour le Brésilien. Cela fait la Une de tous les tabloïds du pays comme le Daily Mirror, qui reprend la déclaration du coach mancunien ou même le Daily Express qui ne tombe pas vraiment dans le panneau mais estime que «le patron de United n’exclut pas un transfert de Neymar». Mais le Néerlandais a aussi d’autres pistes en tête pour renforcer son effectif cet été. The Guardian rapporte que «Ten Hag veut un transfert rapide d’Harry Kane et envisage un transfert de Masoun Mount». Un renfort est aussi visé en défense et en Espagne, Sport annonce que «Chelsea et Man United veulent recruter Jules Koundé». Le mercato risque d’être animé cet été à Manchester !

L’Espagne à l’unisson derrière Vinicius

En Espagne ça jouait hier soir dans le cadre de la 36e journée de Liga. Et le Real Madrid recevait le Rayo Vallecano, l’occasion pour le club madrilène de s’imposer (2-1), mais surtout de rendre un superbe hommage à Vinicius Junior, victime de racisme le week-end dernier. Et les Madrilènes ont frappé fort en débarquant sur la pelouse avec le maillot floqué du numéro du Brésilien. Marca résume parfaitement ce geste, c’est un «but de Vinicius» ! «Les Madrilènes se mobilisent pour lui rendre hommage après les derniers incidents racistes. Le Brésilien a assisté à la cérémonie avec émotion. Rodrygo lui a dédié le but victorieux contre le Rayo Vallecano.» Pour AS, «ils le veulent et en ont besoin» d’apporter leur soutien et de montrer au monde que tout le club est derrière Vinicius et surtout cela montre le chemin qu’il reste à parcourir pour combattre le racisme. Le journal catalan Sport se range aussi derrière l’élan populaire et indique sur sa Une que «le Bernabeu se mobilise pour Vinicius». Même chose sur la couverture de Mundo Deportivo qui titre un message fort de soutien «tous pour un» avec Vinicius. Malgré l’antagonisme entre Madrilène et Barcelonais, tout le monde se range derrière le combat de Vinicius.

L’Inter savoure sa première finale

En Italie avait lieu la finale de la Coppa hier soir entre l’Inter et la Fiorentina ! Et de une pour le club milanais qui a remporté son premier trophée, avant peut-être la Ligue des Champions, le 10 juin prochain. Et les Nerazzurri ont réussi à conserver leur titre grâce à leur victoire (2-1) contre la Fio et peuvent surtout remercier un homme : Lautaro Martinez, auteur d’un doublé. Le Corriere dello Sport ne manque de souligner la performance de l’Argentin et placarde que c’est «la Coupe du Taureau», le surnom de Lautaro, grand artisan de cette victoire en finale. De son côté, La Gazzetta dello Sport met aussi en avant cette équipe intériste et estime que «la Coupe est à l’Inter. Lautaro est incroyable. Il ont renversé une belle Fiorentina : c’est la neuvième Coppa Italia du club. Inzaghi a indiqué que c’était une "grande saison". Et maintenant, ils tentent leur chance contre le super City», rapporte le journal au papier rose. Enfin, le Quotidiano Sportivo estime qu’«Inzaghi et Inter sont les rois de la Coppa» ! L’Inter peut préparer sereinement sa finale de Ligue des Champions désormais.