AC Milan : Youssouf Fofana a réussi son intégration

On l’avait laissé sur un mauvais enchaînement, entre fin août et début septembre. Transféré en fin de mercato à l’AC Milan, après de longues semaines de négociation avec l’AS Monaco, Youssouf Fofana n’a pas connu la victoire avant le 14 septembre. Deux premières apparitions décevantes avec les Rossoneri (contre Parme et la Lazio), un match raté face à l’Italie avec l’équipe de France et les premiers doutes ont escorté le niveau du milieu de terrain défensif français.

La suite après cette publicité

Ils ont depuis été balayés, puisque tout le monde est sous le charme de l’ancien Monégasque. L’AC Milan a également redressé la barre, avec en point d’orgue un succès lors du derby milanais. Fofana est devenu incontournable dans l’entrejeu de son équipe et est encore annoncé titulaire pour la rencontre de ce vendredi soir face à Lecce. Pourtant, il est arrivé à court de forme en raison de la lenteur des négociations.

À lire

La presse européenne rend hommage à Raphaël Varane, réunion secrète entre le Bayern Munich et Musiala

Déjà encensé par ses partenaires

Interrogé par Milan TV, il est revenu sur sa condition physique actuelle. « Je pense que tout le monde connaît la condition physique avec laquelle je suis arrivé et je suis déterminé à arriver à 100% le plus tôt possible. Ce n’est pas facile, mais match après match, je vais essayer de faire de mieux en mieux. Et si je progresse, c’est que je suis sur la bonne voie. » Fofana est en tout cas séduit par ce qu’il découvre. « Ici, c’est exactement comme on me l’avait décrit. Le vestiaire, les coéquipiers, l’enthousiasme qui se ressent dans la ville et aussi chez les supporters. Je n’ai aucun regret et j’ai hâte d’en savoir plus. »

La suite après cette publicité

Félicité pour ses progrès très rapides en italien, Fofana veut encore améliorer son intégration. « J’essaie de parler un peu italien, mais pour l’instant, je ne suis pas génial. Il y a aussi des joueurs anglophones, donc j’essaie de parler avec tout le monde », assure-t-il. On le voit en tout cas sur le terrain, où il s’impose déjà par la parole auprès de ses coéquipiers. « Il me donne un gros coup de main quand il me commande depuis l’arrière, il a la personnalité et la qualité pour devenir un pilier de notre équipe », avait dit de lui Álvaro Morata, il y a quelques jours. Il n’y a plus qu’à…