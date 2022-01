Patrice Evra veut voir Kylian Mbappé déraper

Interrogé par les lecteurs du Parisien, à l'occasion de la promotion de son livre I love this game (éditions Hugo Sport), Patrice Evra a donné son sentiment sur Kylian Mbappé (23 ans), attaquant phare du Paris SG et de l'équipe de France. Et il avait un petit message à lui faire gentiment passer.

La suite après cette publicité

«Il possède une bonne éducation. J’aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté. Je l’adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l’entends parler, j’ai l’impression d’entendre un politicien. Sur le terrain, j’espère qu’il pensera à l’équipe et non à ses objectifs personnels parce que la star, c’est l’équipe, et pas seulement un seul joueur», a lancé l'ancien latéral gauche aux 81 sélections en Bleu.