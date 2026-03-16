FC Barcelone : les grandes promesses de Joan Laporta après sa réélection !

Ce dimanche, c’était jour d’élections municipales en France. En Catalogne, on votait également lors de l’élection du futur président du FC Barcelone. Et même si les enjeux sont infiniment plus grands dans l’Hexagone, il faut dire que les élections chez les Blaugranas étaient très médiatisées de l’autre côté des Pyrénées. En parallèle de la large victoire des Culés face au Séville FC (5-2), l’autre enjeu de la journée était donc de savoir qui de Joan Laporta ou Victor Font allait être élu président du Barça jusqu’en 2031. Finalement, le score, à l’instar du match de l’après-midi, a été sans appel.

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Sans grande surprise, l’ère Joan Laporta se poursuit au FC Barcelone. Président du club ibérique de 2003 à 2010 puis de 2021 à maintenant, le Catalan de 65 ans a été élu pour la troisième fois après avoir obtenu (à titre provisoire, alors que 75 % des votes étaient dépouillés) 68,47 % des voix, contre 29,52 % pour Font. Une nette victoire qui assure un troisième mandat de Laporta, l’un des présidents les plus titrés de l’histoire du FC Barcelone. Apprécié des joueurs et d’Hansi Flick, qui étaient présents au bureau de vote après la rencontre et qui l’ont largement congratulé après son sacre, le dirigeant a célébré la victoire avec une danse qui pourrait rapidement devenir iconique. Suite à cette soirée de fête, Laporta s’est offert un grand discours pour présenter de quoi son quinquennat sera fait.

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«Le résultat nous rend inarrêtables»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les objectifs du dirigeant sont énormes pour la suite. Devant une foule enjouée, Laporta a d’abord tenu à remercier ceux qui ont voté pour lui et ceux qui l’entourent au quotidien : «un grand merci à ce merveilleux club où les membres votent encore pour élire leur président, ce qui est unique au monde. Je tiens à saluer tout particulièrement tous les membres qui ont voté lors de cette fête placée sous le signe du civisme et de l’esprit barcelonais. Un grand bravo à tous les collaborateurs qui ont rendu cela possible et au comité présidé par Rafael Yuste. Un grand merci à la candidature de Nosaltres qui a permis que cette fête du barcelonisme puisse avoir lieu. Un grand merci à Hansi Flick, Deco, Bojan et à tous les dirigeants et responsables des équipes nationales pour leur participation. Et bien sûr, merci à tous les membres qui ont voté et à mes collègues de campagne.» Euphorique, Laporta s’est alors prêté aux jeux des grandes promesses.

Attendu pour renforcer l’équipe lors des prochains mercatos avec l’achat d’un attaquant de classe mondiale en point d’orgue, le président catalan entend bien surfer sur la dynamique des dernières années et a promis que ce scrutin allait rendre son Barça "inarrêtable" : «les membres ont voté en faveur d’une proposition d’unité plutôt que de confrontation. C’est un soutien à ce que nous faisons : il s’agit d’achever le Camp Nou et l’Espai Barça. Merci aux joueurs d’avoir participé. Ce résultat est sans appel et nous donne beaucoup de force, à tel point qu’il nous rend inarrêtables. Nous continuerons à défendre le Barça contre tout et contre tous. Nous allons consolider la reprise économique. Le Barça appartiendra toujours à ses socios. Je suis ravi que les supporters du FC Barcelone aient exprimé leur opinion, manifestant ainsi leur soutien à la continuité. Ils nous ont demandé de terminer le stade, de poursuivre la croissance financière et de consolider la reprise économique, de rendre l’équipe encore plus compétitive, tandis que La Masia continue de former des joueurs, élément central de notre projet sportif. Ils nous ont également rappelé que le FC Barcelone appartiendra toujours à ses membres. Je crois que cela fait de nous, plus que quiconque, les garants de cette continuité.» Le plus dur commence maintenant pour Laporta, qui risque d’avoir beaucoup de pain sur la planche jusqu’en 2031. Alors que les Blaugranas n’ont plus gagné de Ligue des Champions depuis 2015, le président des Culés serait bien inspiré de permettre au Barça d’en remporter une lors des cinq prochaines années.