Man City : Erling Haaland est enfin de retour !

Une très bonne nouvelle pour Pep Guardiola et Manchester City : le Cyborg est de retour. Absent des terrains depuis le 7 décembre en raison d’une fracture de fatigue au pied, Erling Haaland (23 ans) va faire son apparition dans le groupe pour affronter Burnley mercredi soir, à l’occasion de la 22e journée de Premier League. Pep Guardiola l’a confirmé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Il est de retour dans le groupe. Nous sommes plus forts quand nous sommes au complet. C’est un joueur important pour nous. Il a été absent deux mois, c’est long, mais il se sent bien. Il s’est bien entraîné et il est dans le groupe. Son retour se fera étape par étape», a assuré le technicien espagnol.