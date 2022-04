Nantes : Ludovic Blas suivi par l'OL

Après un début de carrière fulgurant avec Guingamp et l'Equipe de France où il est sacré champion d'Europe U19 aux côtés d'un certain Kylian Mbappé, Ludovic Blas a connu un sacré trou d'air. Recruté à l'EAG pour 8 M€ par le FC Nantes en fin mercato estival 2019, le natif de Colombes a connu une première année d'adaptation chez les Canaris. Mais depuis deux ans, il retrouve enfin son explosivité qui avait fait de lui l'un des plus grands espoirs de L1.

Avec 13 buts et 3 passes décisives inscrits en Ligue 1 avec le FC Nantes, Ludovic Blas réalise la meilleure saison de sa carrière sous les ordres d'Antoine Kombouaré. De quoi faire saliver plusieurs clubs anglais, dont Newcastle, séduits par les qualités du joueur de 24 ans, sous contrat avec le FCN jusqu'en juin 2024, qui va disputer la finale de la Coupe de France le 7 mai prochain face à Nice. En France aussi, on suit avec attention les performances du Nantais. Selon nos informations, l'OL garde un oeil attentif sur un joueur déjà ciblé par la cellule de recrutement rhodanien en 2016. Mais le montant réclamé par Nantes (supérieur à 15 M€) pourrait calmer les ardeurs des septuples champions de France.