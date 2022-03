FC Nantes : l'incroyable saison de Ludovic Blas

La suite après cette publicité

Talent très précoce qui a remporté l'Euro U19 en 2016 avec Kylian Mbappé, Jean-Kevin Augustin et Amine Harit, Ludovic Blas a mis plus de temps à s'affirmer que les trois autres. Pour autant aujourd'hui, la situation change. Si Kylian Mbappé est un talent générationnel qui brille de mille feux avec le PSG et l'équipe de France, Amine Harit a plus de mal. Alternant, les bons et mauvais moments quand il était à Schalke 04, celui qui est devenu entre-temps international marocain est devenu remplaçant à l'Olympique de Marseille. La situation est encore plus terrible pour Jean-Kevin Augustin qui a enchaîné les flops à Monaco, Leeds et Nantes tout en n’ayant pas joué en équipe première avec les Canaris pendant près d'un an. Ludovic Blas lui a mis plus de temps pour se fondre dans le paysage du football français. Intéressant à Guingamp où il a éclos doucement jusqu'à son départ à l'été 2019 à la relégation du club breton, il a rallié le FC Nantes où son ascension a aussi pris du temps. Sous les ordres d'Antoine Kombouaré, son ancien coach du côté des Côtes d'Armor, Ludovic Blas semble enfin arrivé à maturité à 24 ans.

Le natif de Colombes comptabilise 12 buts et 1 offrande en 28 matches toutes compétitions confondues. Pas étranger à la belle septième place de Nantes en Ligue 1, Ludovic Blas a aussi permis à son équipe d'aller loin en Coupe de France. Buteur contre l'AS Vitré (2-0), le Stade Brestois où il a inscrit un doublé (2-0) et le SC Bastia (2-0), il a permis au club des bords de l'Erdre de rallier les demi-finales de la compétition. Opposé à Monaco, il peut ramener les Canaris au Stade de France pour une finale de Coupe de France pour la première fois depuis 22 ans et le sacre contre Calais (2-1). Prenant en consistance, en efficacité et en maturité dans son jeu, il sait qu'il a parcouru du chemin depuis sa jeune époque guingampaise. «J'accepte plus de choses que quand j'étais plus jeune. Quand on vient d'arriver dans le monde professionnel, on veut tout, tout de suite. Je sortais de l'Euro, je venais de le gagner et je voulais exploser directement. Et me faire mettre des bâtons dans les roues par le coach, alors que c'était pour mon bien, je ne l'ai pas accepté» a-t-il expliqué dans un entretien pour Free Ligue 1.

Les prétendants se placent déjà

Bien plus attentif aux exigences d'Antoine Kombouaré qu'auparavant, Ludovic Blas en sort grandit et s'est même installé à un poste de faux numéro neuf. Celui-ci permet de mieux valoriser également Randal Kolo Muani (10 buts et 5 offrandes en 28 matches) qui arrive souvent lancé dans la surface. Un positionnement totalement accepté par le principal intéressé : «c’est différent. Ça a bien fonctionné comme ça jusqu’à maintenant, donc, c’est normal qu’on continue à jouer dans ce système (3-4-3 ndlr). J’arrive à me repérer. Il y a certaines habitudes qui reviennent, car j’ai déjà évolué à ce poste à Guingamp. Ce n’est pas mon poste de prédilection, mais il faut répondre présent. On est plus esseulé devant. C’est assez difficile. On part de plus loin aussi, car il faut défendre. Après, pour attaquer, on se retrouve souvent à trois contre cinq. On demande beaucoup aux latéraux de nous suivre. Après, ça marche bien, donc, ce n’est pas grave, on va courir !»

Même s'il préfère sa position préférentielle de milieu offensif, Ludovic Blas s'est donc bien adapté à ce changement de rôle. Cela risque d'intéresser de nombreuses équipes lui qui était déjà dans le viseur du RB Leipzig et du Lille OSC avant le début de cette saison 2021/2022. En fin de contrat en juin 2024, il pourrait être tenté par un changement d'environnement cet été à un an de la fin de son bail. Évoqué cet hiver dans le nord de la France pour remplacer Jonathan Ikoné chez les Dogues, il dispose aussi de touches en Premier League avec Newcastle et Watford qui sont sur les rangs. Nul doute que s'il maintient ce niveau, les prétendants risquent d'être nombreux. Encore buteur contre le Paris Saint-Germain il y a deux semaines lors d'une belle victoire nantaise (3-1), Ludovic Blas aimerait bien s'offrir cette fois le scalp de Monaco avec ses coéquipiers canaris. Histoire de prolonger un peu plus le plaisir après avoir vécu l'enfer en 2020/2021 en luttant jusqu'aux barrages pour le maintien en Ligue 1.