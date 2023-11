Equipe de France : le réveil de Randal Kolo Muani peut profiter au PSG

14 décembre 2022. Avant le déplacement de l’équipe de France en Grèce, l’attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani n’avait plus trouvé le chemin des filets en sélection depuis son entrée décisive en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc au Qatar. Près d’un an de disette pour celui qui brillait sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, avec 8 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées avant de rejoindre le groupe de Didier Deschamps pour le tournoi mondial, perdu en finale face à l’Argentine aux tirs au but (3-3, 4 tirs au but à 2). 343 jours après avoir ouvert son compteur face aux Lions de l’Atlas, le natif de Bondy s’est offert une superbe frappe sous la barre pour ouvrir le score avant la pause (42e).

La suite après cette publicité

Présent en zone mixte face aux journalistes après le score de parité à l’OPAP Arena d’Athènes (2-2) pour clôturer les éliminatoires de l’Euro 2024 - avec une première place dans le groupe B et une qualification assurée au bout de seulement 6 matches, le buteur de 24 ans n’a pas caché son soulagement après sa deuxième réalisation en sélection : «ce but, ça fait du bien pour la confiance. Ça fait un moment que je n’avais plus marqué en équipe de France, je l’attendais et j’espère que ça va en appeler d’autres. L’objectif pour moi c’était de reprendre du plaisir sur le terrain, rejouer, ça m’avait manqué quand même. Avoir un peu plus le ballon, prendre confiance… C’était une question d’automatismes.»

À lire

EdF : Didier Deschamps et les raisons d’avoir mis Mbappé sur le banc

Deschamps envoie un message à Enrique

Un réveil face au but qu’explique son sélectionneur, Didier Deschamps, par son décalage sur le côté gauche, laissant la pointe de l’attaque à Olivier Giroud, qui restait sur un doublé en fin de match contre la modeste équipe de Gibraltar (14-0). «De par les joueurs disponibles, je sais qu’il n’était pas dans sa meilleure position et le décaler le déresponsabilisait un peu dans le fait de marquer, a expliqué le technicien tricolore en conférence de presse. Et il marque un très beau but. Randal est plus un joueur de côté, sans doute plus à l’aise aussi sur le côté droit, mais il y a aussi Ousmane (Dembélé). Au fil de la première période, il a été plus mobile, a travaillé, accéléré… Ce but va lui faire du bien.»

La suite après cette publicité

Le double champion du monde (1998 en tant que joueur, 2018 en tant que sélectionneur) envoie également un message à son homologue du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, pour mettre l’ex-Nantais dans de meilleures dispositions. Néanmoins, les deux techniciens se retrouveraient bloqués dans le même casse-tête : qui positionner à droite de l’attaque ? Kolo Muani ou Dembélé ? Pour rappel, RKM n’a inscrit que 3 réalisations en 11 rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, toutes en tant que numéro 9 dans un duo offensif dans l’axe. En tout cas, cette trêve internationale devrait jouer - en bien - dans le mental du numéro 23 parisien, qui aura l’occasion de concrétiser cette confiance contre Monaco vendredi prochain pour le match d’ouverture de la 13e journée de championnat.