OM - OL : les compositions probables

Trois jours seulement après sa défaite en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord (2-3), l'Olympique de Marseille compte bien relever la tête ce dimanche soir à l'occasion du choc face à l'Olympique Lyonnais (20h45). La rivalité naissante entre les deux clubs et les antécédents cette saison - le match aller avait été arrêté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet - laissent d'ores et déjà à penser une rencontre animée aussi bien sur le terrain que dans les travées de l'Orange Vélodrome.

Dauphins du Paris Saint-Germain, les Marseillais, qui restent sur une dynamique étincelante (10 victoires, 2 défaites lors des 12 derniers matches toutes compétitions confondues) et disposent de six longueurs d'avance sur Rennes et Monaco, auront la ferme intention de consolider cette deuxième place, synonyme de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Enjeu bien différent mais tout aussi important côté lyonnais. Pointant à une décevante huitième place, l'OL, tombeur de Montpellier le week-end dernier (5-2), n'a plus le droit à l'erreur pour accrocher l'Europe.

En jeu ? L'Europe !

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli, toujours privé de Leo Balerdi et Konrad De La Fuente, devrait opter pour un 4-3-3. Devant Pau Lopez, présent dans les cages marseillaises, Valentin Rongier, William Saliba, Luan Peres et Sead Kolasinac devrait former le quatuor défensif. Au milieu de terrain, c'est Mattéo Guendouzi qui est pressenti pour débuter aux côtés de Boubacar Kamara et Pape Gueye. Enfin sur le front de l'attaque olympienne, Cengiz Ünder et Dimitri Payet sont annoncés titulaires et viendront soutenir Arek Milik, seul en pointe.

De son côté, l'OL sera privé de Cherki et Diomandé. Si Denayer, Da Silva, Dubois, Faivre et Caqueret sont toujours incertains, Peter Bosz comptera, sans surprise, sur Anthony Lopes dans les buts lyonnais. Un 4-3-3 où Malo Gusto, Jérôme Boateng, Castello Lukeba et Emerson seront chargés de protéger le dernier rempart lusitanien. Dans l'entrejeu, Lucas Paqueta et Thiago Mendes, en forme ces dernières semaines, pourraient être associés aux côtés de Houssem Aouar. Enfin, dernière recrue en date, Tetê devrait quant à lui accompagner Moussa Dembélé et Karl-Toko Ekambi sur le front de l'attaque rhodanienne.

