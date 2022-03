JT Foot Mercato : Kylian Mbappé met en garde Thierry Henry

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé garde Thierry Henry en ligne de mire

Lors de son récital face à l'Afrique du Sud ce mardi, Kylian Mbappé a pris beaucoup de plaisir sur le terrain lors de la victoire des Bleus (5-0). Mais le Bondynois ne perd pas de vue ses objectifs, comme marquer plus de buts que Thierry Henry avec les Bleus. «Le record de buts en sélection ? J'y pense. J'ai toujours voulu être le premier en tout, c'est un long chemin. Ce qu'à fait Thierry Henry, personne ne l'a fait mais je peux y arriver, et plus vite qu'on le croit». Mbappé en est pour l'instant à 26 réalisations, loin des 51 buts de Thierry Henry. Mais quand on compare au même âge, il est en avance sur tout le monde. Par contre, un homme lui est tout proche du record, c'est Olivier Giroud. L'attaquant de l'AC Milan a marqué 2 buts en 2 matches durant cette trêve, ce qui porte son total à 48 unités en 112 sélections. Plus que 3 buts pour rattraper Henry et 4 pour le dépasser.

Timo Werner compte quitter Chelsea

Du côté de Chelsea, Timo Werner connaît une saison difficile avec les Blues. Avec Romelu Lukaku pour lui faire de la concurrence à la pointe de l'attaque, l'international allemand est auteur d'un seul petit but en Premier League cette saison. D'après SPORT 1, l'attaquant compte bien quitter les Blues cet été afin d'assurer sa présence avec la sélection allemande pour le prochain mondial. Toujours selon le média, Chelsea et Thomas Tuchel ne s'opposeront pas à son départ, tant qu'un club propose un minimum de 40 M€ en échange de Werner.

Brentford souhaite prolonger Christian Eriksen

En grande forme avec le Danemark depuis son retour, Christian Eriksen fait le bonheur de son club, Brentford. Buteur lors de la défaite danoise 4-2 face aux Pays-Bas ce samedi, Eriksen a de nouveau trouvé le chemin des filets ce mardi face à la Serbie en inscrivant le but du 3-0. Pour l'anecdote, la rencontre s'est déroulée sur la pelouse du Parken Stadium, l'enceinte où il a été victime d'un malaise cardiaque durant l'Euro 2020. Le Danois semble avoir repris un niveau semblable à celui qu'il affichait avant son accident et Brentford en a conscience. C'est pourquoi le club de Premier League aurait l'intention de le prolonger, lui qui n'avait signé qu'un contrat de 6 mois cet hiver.