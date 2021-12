AS Monaco : l'agent d'Alexander Nübel ouvre la porte à un retour au Bayern

Dans des propos récoltés par Lensing Media, Stefan Backs, agent du gardien de but Alexander Nübel, actuellement en prêt à l'AS Monaco, a été interrogé sur un possible retour de son client au Bayern Munich : «tout dépend de Manuel Neuer. De ses performances, combien de temps va-t-il encore les montrer ? Et cela dépend bien sûr aussi du club, comment planifie-t-il ? Est-ce qu'ils prévoient de changer un jour ? Il faut bien qu'il y ait une suite à Manuel Neuer.»

Le conseiller de joueurs s'est également exprimé sur le poste de dernier rempart, notamment pour la sélection allemande, qui est également occupé par le Bavarois : «cela vaut d'ailleurs aussi pour le football allemand. On doit aussi vouloir que les jeunes gardiens allemands évoluent derrière Manuel Neuer. C'est une question de principe pour le Bayern, qui a d'ailleurs répondu à cette question en engageant Alex. Et si Manuel Neuer est durablement meilleur, des années encore, alors il ne jouera pas.»