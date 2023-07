OL : Santiago Cucci envoie un message clair à Jean-Michel Aulas

Dans le viseur de la DNCG, l’OL n’a pas totalement les mains libres cet été. Ce qui a fait réagir Jean-Michel Aulas. L’ancien président du club, remercié par John Textor en mai, a confié être triste et déçu pour l’écurie lyonnaise, lui qui n’a jamais connu pareille situation en 36 ans de présidence. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l’OL, lui a répondu.

«Nous sommes les premiers attristés par cette situation et nous n’en tirons aucune satisfaction. Je ne crois pas que les polémiques ou le conflit soient dans l’intérêt du club. Maintenant, les connaisseurs de l’OL savent la vérité. Nous avons envie que Jean-Michel pousse à nos côtés et, forcément, cela fait un pincement au coeur de lire certaines de ses déclarations, surtout qu’il siège toujours au conseil d’administration d’OL Groupe et a des contacts réguliers avec la direction. Il a été en charge du club jusqu’à début mai. Même si nous avons changé notre approche, nous devons faire avec ce qu’il nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela. Nous avons les coudées franches seulement depuis début mai.» Le message est passé.

