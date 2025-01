Liverpool à fond sur une pépite de D2 Allemande

Caracolant en tête de Premier League, les Reds de Liverpool marchent sur l’eau cette saison, et peuvent compter sur un groupe complet et appliqué dans la course au titre en premier League. Ce qui n’empêche pas les dirigeants de chercher à renforcer l’effectif, le club étant assez actif dans les rumeurs sur ce mercato hivernal. Selon Sky Germany, la dernière en date mène Livepool vers Stefanos Tzimas. Le jeune attaquant grec réalise une saison exceptionnelle avec Nuremberg en 2.Bundesliga, malgré le classement difficile de son équipe.

La suite après cette publicité

Auteur de huit buts en 14 apparitions en championnat, il est l’un des buteurs les plus prolifiques d’Allemagne, et attire le regard des plus grosses écuries allemandes, ainsi que de plusieurs clubs de Premier League comme Brighton, Chelsea, Aston Villa et donc Liverpool. Mais, toujours selon Sky Germany, les Reds auraient une longueur d’avance, et auraient déjà contacté le club et les représentants du joueur. Actuellement prêté par le PAOK Salonique avec une option d’achat à hauteur de 18 millions d’euros, Tzimas devrait rester à Nuremberg jusqu’à la fin de la saison pour permettre à son club de lever l’option d’achat puis être revendu au prix fort.