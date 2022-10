Liga : le FC Séville évite de peu la défaite face à Valence

La 10e journée de Liga a débuté ce mardi soir avec un alléchant FC Séville-Valence. Alléchant sur le papier si l'on se réfère à la glorieuse histoire des deux équipes. Mais cette saison ressemble plus à un calvaire pour le club andalou, qui a déjà limogé Lopetegui pour nommer l'ancien entraîneur marseillais Jorge Sampaoli.

La suite après cette publicité

C'est Edinson Cavani qui a ouvert le score, de la tête, sur un excellent centre de Foulquier (0-1, 6e minute). Rafa Mir, l'attaquant du FC Séville, est lui tombé sur un grand Mamardashvili à deux occasions, les seules frissons d'une triste première période pour les spectateurs du Sanchez Pizjuan. Sampaoli, averti juste avant la pause, changeait deux joueurs à la pause (son 3e changement puisqu'il en avait déjà effectué un à la demi-heure de jeu). Séville poussait plus fort et égalisait en fin de match sur un corner, par Lamela (1-1, 86e). La fin de partie était particulièrement hachée, avec Salas expulsé sur un contre mené par Justin Kluivert et un penalty arrêté par Bounou (90+10e)! Le club andalou n'a toujours pas gagné à domicile cette saison, mais Sampaoli a évité in extremis sa première défaite depuis son retour.

Le classement de la Liga