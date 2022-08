PSG : Renato Sanches va signer son contrat ce jeudi

Pourtant proche de rejoindre l'AC Milan, le milieu de terrain portugais Renato Sanches va finalement porter le maillot du Paris Saint-Germain, alors qu'il est sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2023. De plus, l'officialisation du transfert ne devrait pas tarder.

En effet, selon nos informations, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal et de France 2021 avec le LOSC a passé sa visite médicale dans le cadre de son arrivée au club de la capitale. De plus, nous vous informons que le joueur de 24 ans devrait signer son contrat ce jeudi et ainsi devenir la quatrième recrue estivale du PSG.