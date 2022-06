Anderlecht : Vincent Kompany prend cher

Vincent Kompany sera sur le banc de Burnley en Championship. Avant cela il avait passé trois années sur celui d'Anderlecht en Belgique, sans jamais réussir à remporter le titre de champion malgré un jeu attrayant. Pour The Sun, Johan Boskamp, ancien entraîneur du club et désormais chroniqueur, n'a pas mâché pas ses mots à propos de l'ancien Cityzen : «celui qui devient l'entraîneur d'Anderlecht sait qu'il doit remporter le titre de champion, point final. Si vous ne l'avez toujours pas fait après trois ans à la tête du club, il est normal que les gens perdent patience avec vous.»

«Le style de jeu de Kompany était une bouffée d'air frais, mais ses histoires à dormir debout sur "le processus" ne l'étaient certainement pas. Elles me rendaient fou. Cette phrase "Trust the Process" m'a fait froid dans le dos. Idem pour ces données merdiques qu'ils utilisent maintenant comme base pour le scouting. Les vrais experts du football reconnaissent le talent à l'œil nu. Ils ne se basent pas sur des chiffres dans un ordinateur pour repérer des joueurs. Toutes ces bêtises me rendent fou.»