Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure contre Monaco

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Monaco 2-3 PSG

Décidément, la soirée devient catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Mené en barrage aller de la Ligue des Champions 2025/2026 par un but de Folarin Balogun après 57 secondes, le club francilien a craqué une deuxième fois quelques minutes plus tard sur un second pion de l’Américain (18e). Vitinha aurait pu réduire l’écart sur penalty, mais Philipp Köhn s’est interposé (22e).

La suite après cette publicité

Juste derrière, les Parisiens ont perdu Ousmane Dembélé sur blessure. Incertain avant la rencontre, l’attaquant français est resté au sol et a dû céder sa place à la 26e minute. Un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain alors que Désiré Doué a pris sa place, puis réduit le score.

Vibrez devant le choc Monaco - PSG ! Découvrez ici l’offre pour regarder le match en direct sur CANAL+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier