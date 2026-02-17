PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure contre Monaco

Décidément, la soirée devient catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Mené en barrage aller de la Ligue des Champions 2025/2026 par un but de Folarin Balogun après 57 secondes, le club francilien a craqué une deuxième fois quelques minutes plus tard sur un second pion de l’Américain (18e). Vitinha aurait pu réduire l’écart sur penalty, mais Philipp Köhn s’est interposé (22e).

Juste derrière, les Parisiens ont perdu Ousmane Dembélé sur blessure. Incertain avant la rencontre, l’attaquant français est resté au sol et a dû céder sa place à la 26e minute. Un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain alors que Désiré Doué a pris sa place, puis réduit le score.

