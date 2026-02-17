La demande particulière de Paul Pogba aux joueurs du PSG

Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Monaco pour le compte du barrage aller de la Ligue des Champions 2025/2026. Un duel entre clubs français qui promet et va nous offrir une belle rencontre. Juste avant le début du match, Paul Pogba, joueur de Monaco qui est toujours forfait, était toutefois présent dans les couloirs du stade comme l’a montré le diffuseur Canal+.

La suite après cette publicité

Il a croisé les joueurs du Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé avec qui il a gagné la Coupe du monde 2018. Partageant des poignées de mains avec Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué, il a adressé un message aux Franciliens : «doucement les gars aujourd’hui.» Il a été écouté puisque le PSG a encaissé le premier but dès la 2e minute de jeu.

Vibrez devant le choc Monaco - PSG ! Découvrez ici l’offre pour regarder le match en direct sur CANAL+