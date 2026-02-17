Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

La demande particulière de Paul Pogba aux joueurs du PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Monaco pour le compte du barrage aller de la Ligue des Champions 2025/2026. Un duel entre clubs français qui promet et va nous offrir une belle rencontre. Juste avant le début du match, Paul Pogba, joueur de Monaco qui est toujours forfait, était toutefois présent dans les couloirs du stade comme l’a montré le diffuseur Canal+.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
"Doucement les gars aujourd'hui" 🗣️

La belle séquence entre Paul Pogba et les joueurs du PSG dans les couloirs de Louis II 👀

#ASMPSG | #UCL
Voir sur X

Il a croisé les joueurs du Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé avec qui il a gagné la Coupe du monde 2018. Partageant des poignées de mains avec Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué, il a adressé un message aux Franciliens : «doucement les gars aujourd’hui.» Il a été écouté puisque le PSG a encaissé le premier but dès la 2e minute de jeu.

Vibrez devant le choc Monaco - PSG ! Découvrez ici l’offre pour regarder le match en direct sur CANAL+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco
PSG
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
PSG Logo Paris Saint-Germain
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier