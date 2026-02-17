OM : le Stade Rennais bloque Habib Beye

Depuis quelques jours, les supporters de l’Olympique de Marseille passent par tous les états. Il y a eu de la colère après l’élimination en Champions League et le Classique perdu face au Paris Saint-Germain, qui a entraîné le départ de Roberto De Zerbi. Un entraîneur que de nombreux amoureux de l’OM portaient dans leur cœur. Le remplacer n’est donc pas une chose aisée. Très rapidement, nous vous avons expliqué sur notre site qu’un technicien avait retenu l’attention des décideurs phocéens. En effet, Habib Beye, fraîchement remercié par le Stade Rennais, est devenu très vite le candidat numéro 1 à la succession de RDZ.

Puis, quand Medhi Benatia a annoncé son départ dimanche, on pensait que cette piste allait tomber à l’eau. C’était sans compter sur Frank McCourt, qui a décidé de faire revenir Benatia et de lui confier des responsabilités plus importantes. Pablo Longoria, lui, a été déclassé. Son départ est d’ailleurs évoqué ici et là. Mais rien encore d’officiel même si McCourt a avoué chercher un nouveau président. En revanche, le dossier Beye reprend de l’épaisseur et s’accélère comme expliqué par nos soins. Mais le Sénégalais, ancien de la maison, doit avant tout régler le litige qui l’oppose à Rennes, son dernier employeur.

Ça coince encore entre Rennes et Beye

Ce mardi, le club breton et Beye étaient attendus à 14h15 par la Commission juridique de la Ligue de Football Professionnel afin de parvenir à une conciliation. Mais d’après RMC Sport, cela n’a pas abouti et la procédure suit donc son cours. Et on peut dire que la balle est clairement dans le camp du SRFC, qui a jusqu’au 12 mars prochain pour renvoyer la lettre de rupture de contrat, soit un mois après l’entretien préalable avec Beye. Ainsi, les pensionnaires du Roazhon Park, qui ont engagé une procédure à l’endroit du coach et de ses adjoints et qui le soupçonnent d’avoir échangé avec Marseille alors qu’il était encore en poste, vont trancher.

Mais selon RMC Sport, qui a eu des sources proches du club, les Bretons ne devraient pas bloquer Habib Beye trop longtemps. À voir si les actes suivront les paroles. Car d’autres assurent que Rennes ne lui fera aucun cadeau. En attendant, l’Olympique de Marseille ne peut pas avancer sur sa signature. Un nouveau souci de plus pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui espèrent pouvoir compter très rapidement sur leur nouvel entraîneur.