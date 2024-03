Genoa : le tacle de Vitinha à l’OM

Vitinha (24 ans) ne s’est pas encore imposé au Genoa depuis son arrivée en Italie en janvier dernier (6 matches de Serie A, 1 titularisation, 1 but). Mais l’attaquant portugais prêté par l’Olympique de Marseille (avec une option d’achat de 25 M€, ndlr) affiche clairement un visage plus soulagé en Ligurie. Récemment interrogé, le Lusitanien avait déclaré vouloir rendre la pareille au Grifone.

Visiblement heureux d’avoir atterri chez l’actuel douzième du classement de Serie A, Vitinha est bien content d’avoir quitté l’OM. Dans un entretien publié ce vendredi par la Gazzetta dello Sport, l’ancien pensionnaire du Sporting Braga est revenu sur son passage compliqué sur la Canebière. Une aventure peu concluante en termes de statistiques (6 buts et 4 passes décisives en 43 matches) que le Lusitanien a mis sur le compte du poids trop lourd à porter de son transfert record (il est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, ndlr).

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€, ndlr), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. » En exposant la différence traitement qu’il a reçue à Marseille et au Genoa, Vitinha n’a pas manqué d’envoyer une petite pique au club olympien.