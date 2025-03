Man United : Gary Lineker blâme Sir Alex Ferguson sur l’état du club

Quatorzième de Premier League, Manchester United est en déliquescence cette saison, et plus globalement depuis le début de la décennie 2020. Avec seulement deux participations à la Ligue des Champions sur la période, le club est bien loin des années dorées du Manchester de Sir Alex Ferguson qui surdominait la Premier League. Pourtant, selon Gary Lineker, l’ancien manager des Red Devils n’est pas totalement étranger à la mauvaise situation du club.

«Si vous regardez Liverpool aujourd’hui, ils ont un nouveau manager en la personne d’Arne Slot, et tout se passe bien. Cela témoigne de la façon dont Jürgen Klopp a laissé le club dans un très bon état, la structure globale est vraiment bonne. Ce n’était probablement pas le cas à la fin du mandat de Sir Alex Ferguson à Old Trafford», a pointé du doigt l’ancien attaquant star au micro de la BBC. Selon lui, Ferguson n’a pas préparé le terrain pour l’avenir à la fin de son mandat, ce qui a coûté une période creuse assez violente à Manchester, durant laquelle «l’académie du club ne fournissait plus de bons joueurs comme elle savait le faire auparavant.» Une relique du passé qui hypothèque le futur de Manchester United ?