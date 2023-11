Liverpool : Luis Suarez a appelé Darwin Nunez

Luis Suarez est au crépuscule d’une carrière brillante. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, El Pistolero aura marqué l’histoire du FC Barcelone et de Liverpool. Souvent étincelant avec l’Uruguay, le buteur de 36 ans est considéré comme un modèle pour plusieurs de ses jeunes coéquipiers en sélection. C’est le cas de Darwin Nunez qui joue actuellement avec les Reds et qui essaye, tant bien que mal, de perpétuer la tradition uruguayenne d’attaquant létal sur les bords de la Mersey. Mieux cette saison, l’ancien de Benfica a traversé une mauvaise passe l’an passé et a été soutenu par Luis Suarez.

La suite après cette publicité

Comme son aîné l’a révélé au micro d’ESPN, ce dernier a appelé l’attaquant de 24 ans pour le soutenir la saison passée : «Darwin a du potentiel, des capacités techniques et physiques et il le montre. En tant que coéquipier, je ne suis pas surpris parce que je le savais. Quand il a vécu un mauvais moment à Liverpool, je lui ai parlé. Liverpool m’a demandé de parler avec lui. Je l’ai conseillé et lui ai expliqué comment c’était le football anglais. Lui, avec tout le cœur qu’il a, s’est ouvert à moi et m’a raconté ce qui lui arrivait à ce moment-là. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit de prendre le numéro 9. En tant que coéquipier, je suis heureux pour lui.»