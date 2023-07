OM : Sheffield United réclame un prix fou pour Iliman Ndiaye

La suite après cette publicité

Alors que la signature de Renan Lodi est imminente, l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour renforcer son secteur offensif. À ce titre, nous évoquions dernièrement un intérêt particulier des dirigeants marseillais pour Iliman Ndiaye, grand artisan de la remontée de Sheffield United en Premier League avec ses 14 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres de Championship. Séduit par un retour aux sources, l’international sénégalais (7 sélections, 1 but) est tombé d’accord avec son club formateur pour un contrat de 5 ans. Mais le plus dur reste à venir pour Pablo Longoria et consort, qui doivent désormais satisfaire les exigences financières du promu anglais.

La Provence indique que les Blades ne veulent pas céder si facilement aux chants des sirènes marseillaises et réclament pas moins de 20 millions pour le buteur de 23 ans dont le contrat avec les pensionnaires de Bramall Lane arrivera à son terme en juin 2024. Toutefois, l’optimisme est de vigueur dans ce dossier dans la mesure où le natif de Rouen fait l’unanimité au sein de la direction phocéenne.

