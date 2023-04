Frank Lampard se fait déjà pourrir par la presse anglaise, le FC Barcelone prépare une révolution pour son attaque

Le premier test de Lampard

Tous les journalistes anglais ont analysé la nouvelle première de Frank Lampard avec Chelsea contre les Wolves. Et bien avec une défaite 1-0, le constat est simple pour tous : ça va être très compliqué de finir la saison avec une qualification en Ligue des Champions. Pour le Daily Mirror, «son retour rêvé tombe à l’eau». Le coach des Blues a admis après la rencontre que la performance de son équipe «résumait» les problèmes du club, car ses joueurs semblaient ne «jamais avoir eu l’intention de marquer». Les journalistes du tabloïd lui donnent raison en pointant du doigt sa mauvaise décision d’avoir mis Havertz, Raheem Sterling et Joao Felix comme trio offensif de son 4-3-3. Les remplacements effectués n’ont pas non plus été plus décisifs. Néanmoins, le Daily Express estime tout de même que Lampard est «prêt pour son premier test», contre le Real Madrid en Ligue des Champions malgré une défaite «lamentable» en championnat. N’Golo Kanté devrait être présent pour le choc. Puis The Sun nous rapporte quelques infos concernant les coulisses du come-back de Lampard sur le banc des Blues. D’après le canard, la star de la télévision anglaise, James Corden, a joué un rôle important. Todd Boehly lui aurait demandé des conseils avant d’embaucher Frank Lampard.

Un nouveau trio pour un nouveau trophée

«Le Barça prépare une révolution en attaque» c’est le titre placardé par Sport ce matin sur sa première page. En effet, la saison est quasi terminée pour Barcelone, qui, grâce à une défense de fer, va soulever le trophée de champion dans quelques semaines. Par conséquent, pour continuer à performer la saison prochaine, Xavi veut s’appuyer sur un trio offensif plus efficace. L’idée, si la limite salariale le permet, est de mieux entourer Robert Lewandowski d’après les journalistes espagnols. 3 joueurs sont la priorité du club. Tout d’abord, il y a Vitor Roque, si les enchères ne s’envolent pas. Puis Aubameyang, si Xavi arrive à le convaincre qu’il fait partie du projet du club maintenant. Et enfin Yannick Carrasco, si l’Atletico accepte de baisser encore un peu son prix. Enfin, pour Mundo Deportivo, il y a toujours l’option, coûteuse, mais plaisante, Lionel Messi. Selon les informations du média, 2 rendez-vous ont été fixés avec le clan de La Pulga pour préparer son éventuel retour.

À lire

Klopp s’avoue chanceux

Malgré de très bons résultats contre des grosses équipes, les Reds végètent en milieu de tableau, une situation qui est à l’opposé de leurs ambitions. Sous le feu des critiques, Jürgen Klopp a décidé d’éteindre le feu en faisant une promesse aux supporters de Liverpool. Il s’est engagé à redresser la barre est assumé d’avoir la chance que l’on retienne ses gloires passées, sans ses trophées avec Liverpool il est sûr qu’il aurait été le 13ème coach remercier de la saison. Liverpool s’apprête donc sûrement à être remuant sur le mercato. Selon les dernières informations d’El Nacional, le club anglais est bien décidé à recruter Aurélien Tchouameni, dont la place de titulaire n’est plus indiscutable depuis l’arrivée de Camavinga. Les hautes sphères de la Casa Blanca n’accepteront aucune offre en dessous de 70 millions d’euros, et ça tombe bien, les Reds seraient prêts à adresser une première offre de 80 millions d’euros pour s’attacher les services du Français. Ce serait une première étape importante dans la reconstruction promise par Jürgen Klopp.