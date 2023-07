Le PSG prépare une offre hallucinante pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis plus d’un mois maintenant, Kylian Mbappé et le PSG ont démarré une partie d’échecs. Le Français a été le premier à dégainer avec une lettre envoyée à sa direction le 12 juin. Dans celle-ci, il explique ne pas vouloir lever son option pour prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Un coup terrible pour le Paris Saint-Germain qui en a fait sa pièce maîtresse il y a un an en lui offrant un nouveau bail XXL. Mais le nouveau roi du club a visiblement d’autres plans. Touché, le club de la capitale ne compte pas se laisser faire et a mis en place une stratégie simple; à savoir une prolongation ou un départ cet été.

Malgré cela, le clan Mbappé reste solide sur ses appuis. De retour depuis lundi au centre d’entraînement, le capitaine des Bleus est ferme puisqu’il compte aller au bout de son idée, soit rester au PSG cette saison sans prolonger. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne l’entend pas de cette oreille. Il a d’ailleurs rappelé à Mbappé comme aux autres joueurs que le club est plus important que tout le monde. Le bras de fer se poursuit donc entre l’écurie championne de France et son crack. Ce jeudi, de nouvelles révélations ont été faites sur le sujet.

The Athletic et AS expliquent que divers investisseurs ont mis en garde les dirigeants du PSG au sujet d’un départ libre de KM7. Cela aurait des conséquences terribles notamment sur le prochain bilan comptable. Le contrat qu’il a signé l’an dernier, avec un salaire XXL (70 M€ bruts par an) et une prime de 100 M€, ainsi qu’une prime de fidélité de 70 M€ (80 M€ cet été) pèsent lourdement sur les finances du club. Cela ne serait pas en partie compensé si jamais il partait librement. D’autant que selon le média anglais, le PSG a un trou de 175 M€ dans ses caisses. Une vente de Mbappé permettrait de combler ces pertes.

Du côté de Defensa Central, le son de cloche est différent. Le média ibérique révèle une information pour le moins étonnante. Ainsi, on apprend que le PSG veut faire une ultime offre pour convaincre l’attaquant de 24 ans de prolonger l’aventure. DC parle d’un "méga contrat" offert par le Qatar. L’Émir aurait d’ailleurs donné son feu vert. Mbappé deviendrait l’un des sportifs les mieux payés de tous les temps puisque l’offre globale atteindrait la somme de 1 milliard d’euros. Le PSG lui offrirait un contrat pratiquement à vie (10 à 11 ans). Une proposition de la dernière chance de la part de Paris.