Barça : Lionel Messi ne figure déjà plus dans la liste des joueurs sur le site officiel

La suite après cette publicité

Pour certains, notamment les supporters du FC Barcelone et les fans du joueur, la non-prolongation de Lionel Messi a du mal à passer ce jeudi soir. En effet, à cause du règlement de LaLiga concernant la masse salariale des clubs espagnols, les Blaugranas n'ont pas pu faire signer un nouveau bail à leur numéro 10, qui avait pourtant trouvé un accord avec le club.

Et pour ceux qui ont encore du mal à y croire, il va falloir se rendre à l'évidence. Sur le site officiel du FC Barcelone, la fiche joueur de Lionel Messi a déjà été retirée ! En effet, il ne reste plus que six attaquants au sein de l'effectif de l'équipe première. Messi et le Barça, c'est bel et bien terminé...