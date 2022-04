Bruno Guimarães presse Lucas Paqueta de le rejoindre à Newcastle

Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, c'est une belle histoire d'amitié. Pendant leur un an et demi en commun à l'OL, les deux Brésiliens de 25 ans se sont parfaitement trouvés, nouant une profonde entente sur et surtout en dehors du terrain. On dit même au sein de l'OL que le milieu offensif n'est plus tout à fait le même depuis le départ de son compatriote cet hiver à Newcastle pour 42 M€. Alors que Guimarães commence à trouver ses marques dans le nord de l'Angleterre, il a invité son ami à le rejoindre au plus vite.

«Ah, Lucas Paqueta! C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends vraiment bien avec lui. Nous avons la même façon de penser, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours, toujours en train de nous parler. C'est un membre de la famille que le football m'a donné», a témoigné le joueur des Magpies dans un programme de communication du club anglais. Le nom de Paqueta a déjà circulé outre-Manche, et même à Newcastle, qui dispose désormais de très gros moyens depuis son rachat en première partie de saison par le Fonds public d’investissement saoudien.