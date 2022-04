Newcastle : Bruno Guimarães les rend déjà tous fous !

Bruno Guimarães soigne ses entrées. A l'hiver 2020, le milieu de terrain n'avait mis que quelques minutes à conquérir le coeur de l'OL. En effet, le Brésilien avait rapidement apporté son sens du jeu et de la passe tout en se montrant très influent sur le jeu lyonnais dès ses premiers matches. Appréciée par les supporters comme ses coéquipiers, la recrue de Juninho avait donc démarré sur des chapeaux de roues avant que la saison ne soit stoppée par l'épidémie de covid-19. Deux ans plus tard, l'international auriverde nous rejoue le même numéro du côté de Newcastle.

La suite après cette publicité

Un doublé qui compte double

Acheté le 30 janvier dernier pour 50,1M€, avec un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value pour l'OL; le célèbre numéro 39 pouvait aller vivre son rêve de Premier League. Les nouveaux riches de Newcastle voulaient en faire la première grande star de leur nouveau projet. Et visiblement, ils ont eu raison de miser sur Bruno G pour le moment. Après cinq matches passés dans la peau d'un remplaçant, le natif de Rio de Janeiro a été titularisé pour la première fois le 10 mars dernier face à Southampton. Un moment qu'il a choisi pour marquer son premier but avec les Magpies (victoire 2-1).

Depuis, il a enchaîné les titularisations (5 en 6 matches, ndlr). Il a surtout pris du poids au sein de l'effectif des Toons. Dimanche, Bruno Guimarães les a d'ailleurs aidé à s'imposer face à Leicester lors d'une rencontre très importante pour son club dans la course au maintien en Premier League, l'objectif numéro. Le Brésilien a ainsi signé un joli doublé et a offert la victoire 2 à 1 face aux Foxes. Grâce à ce succès, Newcastle pointe désormais en 14ème position avec 12 points d'avance sur le premier relégable. Une double victoire qui a de quoi rendre heureux Bruno Guimarães, chaleureusement encouragé par les supporters des Toons pour ses premiers buts à domicile.

Tout le monde est tombé sous le charme

La presse, elle, s'est agenouillée devant le milieu de terrain. «Bruno Guimãres porte Newcastle avec une performance magnifique», assure Skysports qui ajoute : «les Magpies savaient qu'ils récupéraient un bon joueur lorsqu'ils l'ont signé en janvier, mais ils ne pensaient pas qu'ils prendraient un joueur qui marque des buts et qui pourrait bien assurer leur survie en Premier League». Le Chronicle parle d'une prestation qui vaut un dix sur dix. De son côté, le Daily Mail titre "Ivre de Bruno" après son match XXL. "Guimarães est immensément doué", a écrit pour sa part The Guardian. A l'étranger aussi le match de Bruno G. fait couler de l'encre.

En Espagne, Marca lui a consacré un article : «Bruno Guimãraes, le grand transfert du millionnaire Newcastle qui veut être une légende. L'ancien joueur lyonnais, arrivé à St James' Park en janvier, a signé un doublé contre Leicester qui était essentiel pour rapprocher les Magpies du maintien». Au sein de son club aussi les louanges ont été nombreuses. Son entraîneur Eddie Howe a confié : «il a ce don technique... C'est un gagnant et il a une super attitude. Il est complet. Les fans l'adorent déjà. Il était magnifique dans toutes les facettes du jeu. Je pense que le plus grand compliment que je puisse lui faire est que même fatigué après 95 minutes, il a réussi à entrer dans la surface et à marquer de la tête».

Le Brésilien vit un rêve éveillé

Son coéquipier, Dan Burn, est aussi charmé. «Bruno a montré sa qualité et pourquoi nous avons payé autant d'argent pour lui. Il mérite tous les applaudissements. J'adore son style... mais c'est l'autre facette de lui que j'apprécie le plus : les récupérations, les courses, les tacles ... Il se nourrit de la foule et avec les fans derrière lui, il est devenu un héros culte instantanément». Ancienne légende du club, Alan Shearer est également fan. «Je suis impressionné. Je pense qu'il sera le leader de Newcastle dans les années à venir. Il sera un habitué s'il veut rester et jouer son rôle, ce qu'il le fera j'en suis sûr. J'aime tout ce que je vois : son agressivité, sa capacité à passer... En plus, il apprécie cette ambiance».

Le polyvalent milieu, qui a déjà sa chanson entonné par les fans, a évolué à trois postes différents dans son club. Un endroit où il se sent déjà comme chez lui. «Depuis que je suis arrivé, les fans ont été incroyables et je suis très heureux d'être ici. Les supporters sont formidables, j'ai beaucoup de chance. Quand je marche dans la rue, je prends des photos et je discute un peu avec eux. C'est très important pour moi de le faire (...) C'était incroyable pour moi et l'équipe. On méritait de gagner donc c'était super de marquer mes premiers buts ici, je n'ai pas vraiment les mots ! C'était juste vraiment spécial». Tout va donc pour le mieux pour le Brésilien qui espère poursuivre sur la voie du succès à Newcastle, où on espère que ses performances XXL et l'amour du public pour le joueur vont donner des idées à Lucas Paqueta, que les Magpies rêvent de recruter.