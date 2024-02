Al-Hilal a fait une proposition inattendue à Neymar

Depuis le 17 octobre dernier, Neymar ne fait plus la chose qu’il préfère au monde : jouer au football. En effet, la star brésilienne s’est gravement blessée au genou lors de la rencontre entre son pays et l’Uruguay, comptant pour la qualification à la Coupe du monde 2026 (défaite 2 à 0). Un terrible coup dur pour l’attaquant de 32 ans qui se soigne actuellement. Après avoir été opéré au Brésil, il y a commencé sa rééducation avant de retourner en Arabie saoudite il y a quelques jours. Entretemps, le natif de Mogi das Cruzes a continué à faire parler de lui, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Outre ses histoires d’adultère, les critiques sur sa prise de poids ou sa fameuse croisière, Ney a été impliqué dans diverses polémiques.

Il a récemment liké un post critiquant le PSG et Kylian Mbappé, avec lequel ses relations se sont rafraîchies dans la capitale. Son nom a été cité également lors des perquisitions qui ont eu lieu il y a quelques jours au sein du siège du club francilien par rapport à son transfert en 2017. Enfin, la famille de Neymar a aidé financièrement Dani Alves, qui est accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans. Condamné à 4 ans et 6 mois de prison ainsi que diverses sanctions, le latéral auriverde a pu réduire sa peine puisqu’il a versé 150 000 euros à la victime avant le début du procès. Une somme que lui a donc prêté le clan Neymar. Ce qui a fait polémique au Brésil, où on accuse le joueur né en 92 de soutenir "un violeur".

Ney continue à préparer son grand retour

Loin de tout cela, Neymar continue à préparer son grand retour à la compétition. Récemment, Rodrigo Paiva, le porte-parole de la fédération brésilienne (CBF) en a dit plus sur le sujet. «Neymar ne participera pas à la Copa America, c’est une certitude, car son rétablissement n’est pas complet à l’heure actuelle. Nous pouvons attendre son retour pour les éliminatoires de la Coupe du monde en septembre prochain, je pense qu’il sera prêt à ce moment-là.» Cela va dans le sens des informations de la presse saoudienne qui avait évoqué une absence de 9 mois de la star auriverde. Si tout se passe comme prévu, il devrait reprendre cet été. Ce qui serait une bonne nouvelle pour Al-Hilal, qui n’a pu compter sur lui que 5 rencontres toutes compétitions confondues.

En effet, il n’a plus joué avec son club depuis le 3 octobre. Depuis sa blessure en sélection, il a raté 196 jours de compétition et 28 rencontres avec son club. Mais ses coéquipiers s’en sortent plutôt bien sans lui puisqu’ils ont gagné tous leurs matches et qu’ils sont leaders de la Saudi Pro League. Malgré cela, tout le monde attend son retour, à l’image de son entraîneur Jorge Jesus. Hier, après la victoire 2 à 0 face à Al-Ettifaq, il a avoué que l’équipe sera encore meilleure avec son joueur phare. De quoi donner le sourire à Neymar, dont l’avenir est au centre du jeu. Ce n’est pas un secret, la presse brésilienne assure depuis un moment que le joueur reviendra à Santos pour y finir sa carrière après son passage en SPL.

Son avenir est au centre du jeu

Ce ne serait donc pas avant juin 2025. Mais l’écurie brésilienne pourrait bien attendre un peu plus avant de rapatrier l’enfant prodige. En effet, Arriyadiyah révèle qu’Al-Hilal souhaite prolonger le bail actuel de Ney, puisqu’il n’a pas pu honorer sa première saison en raison de sa grave blessure. Les deux parties discutent de ce sujet. Une information confirmée par le président de Santos, Marcelo Teixeira, au média saoudien. « Neymar nous a informés qu’Al-Hilal souhaite prolonger son contrat pour compenser la période pendant laquelle il a été absent pour cause de blessure, mais l’affaire n’a pas été officiellement réglée encore.»

Il a ajouté ensuite : «nous suivons sérieusement le sort de Neymar avec le club saoudien et s’il y aura une possibilité pour le joueur de continuer ou non. Nous suivons tout cela de près afin de reprendre des négociations sérieuses et officielles pour le retour du joueur. Le plan est prêt pour le retour de Neymar, mais cela dépendra certainement de son envie. » La balle est donc dans le camp de Neymar Jr, qui pourrait étendre son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2026, d’après les dernières informations parues en Arabie saoudite.