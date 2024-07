La Juventus ouvre trois nouvelles pistes !

La Juventus continue son mercato de dingue. Depuis l’arrivée de Thiago Motta, les Bianconeri sont sur tous les fronts. Après les officialisations de Douglas Luiz et de Khéphren Thuram, la Juve veut continuer de se renforcer pour revenir au sommet du football italien, le plus rapidement possible. LaGazzetta annonce aujourd’hui que les Juventini ont ouvert trois nouvelles pistes.

En plus des deux priorités actuelles, Teun Koopmeiners et Jean-Clair Todibo, les Bianconeri se préparent à passer à nouveau à l’action. Avec les départs programmés de Matias Soulé et Federico Chiesa, la Vieille Dame souhaiterait attirer Jadon Sancho et Francisco Conceiçao. Le troisième joueur suivi serait le lillois Tiago Santos. Le joueur de 21 ans, serait la priorité de Thiago Motta au poste de latéral droit.