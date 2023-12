Manchester United - Chelsea : les compositions officielles

La Premier League est à l’honneur sur Foot Mercato ! Ce mercredi, Manchester United reçoit dans son antre d’Old Trafford, Chelsea, pour le compte de la 15ème journée de championnat d’Angleterre. Auteurs d’un début de saison décevant sur le plan comptable et sportif (7e, 24pts), les Red Devils auront à coeur de faire bonne figure devant leur public après avoir manqué une belle occasion de se rapprocher du haut de tableau en s’inclinant le week-end dernier à Newcastle (1-0). Un revers qui a d’ailleurs mis fin à une dynamique positive de trois succès en championnat (Fulham, Luton et Everton) et qui pourrait donner des idées aux Blues, en proie aussi à de grosses difficultés. Et pour cause, Chelsea continue de décevoir cette saison (10e, 19pts) en alternant les prestations inégales et ne trouvant pas la bonne formule. Depuis le retour de la trêve internationale, les Londoniens ont été sèchement défaits à Newcastle (4-1), avant de réagir contre Brighton le week-end dernier (3-2).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h15. Pour cette quinzième sortie en Premier League, Erik Ten Hag a décidé d’opter pour son schéma tactique préférentiel organisé en 4-2-3-1. Sans surprise, suite a la méforme de Raphaël Varane, Harry Maguire enchaîne une nouvelle titularisation en charnière centrale aux côtés de Victor Lindelof. Le milieu de terrain est composé de Sofyan Amrabat et Scott McTominay, tandis que Antony, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho sont titulaires sur le front offensif. Enfin, la pointe de l’attaque sera occupée par Rasmus Hojlund. Du côté des visiteurs, Mauricio Pochettino reconduit son traditionnel 4-2-3-1. Titulaire au sein de l’arrière-garde aux côtés de Thiago Silva, Levi Colwill et Marc Cucurella, le Tricolore Axel Disasi aura pour rôle de tenir la baraque face aux assauts mancuniens. Nicolas Jackson est titulaire à la pointe de l’attaque et sera soutenu par Raheem Sterling, Cole Palmer et Mykhaylo Mudryk.

Les compositions :

Manchester United : Onana - Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw - Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony - Hojlund.

Chelsea : Sanchez - Disasi, Colwill, Thiago Silva, Cucurella - Fernandez, Caicedo - Sterling, Palmer, Mudryk - Jackson.